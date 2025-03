Erik Rubín recuerda triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán: ‘Hey, güera… ese hombre es mío’

Diría el grupo Aroma ‘Amor de tres, es una mala relación’… aunque lamentablemente esta situación es más común de lo que se piensa. Esto pasa hasta en la farándula; de hecho, el cantante Erik Rubín protagonizó una de estas historias hace más de 30 años.

Y no solo eso, pues derivado de aquel ‘amor de tres’, nacieron canciones como ‘Güera’ de Alejandra Guzmán y ‘Mío’, de Paulina Rubio, quienes también protagonizaron esta historia.

Sin embargo, no es la única ocasión en la que el exesposo de Andrea Legarreta se involucró en un ‘triángulo amoroso’, y todas estas anécdotas las recordó recientemente.

Erik Rubín revela qué pasó en sus relaciones con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

En la década de los noventa, Erik Rubín formaba parte de Timbiriche, banda en la que también estuvieron Sasha Sokol y Thalía, además de Paulina Rubio, con la que empezó a salir.

Al mismo tiempo, Rubín también salía con la cantante Alejandra Guzmán y terminó por formalizar una relación amorosa con ella. Sin embargo, no dejó de ver a quien fue su compañera en Timbiriche.

Erik Rubín se relacionó sentimentalmente con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al mismo tiempo. (Foto: Instagram / @fortunahats)

“Primero medio salía con Paulina, y en el inter empecé a andar bien con Alejandra. Entonces Alejandra no sabía; cuando venía a México veía a Alejandra y cuando iba de gira veía a Paulina”, reveló en el podcast de Melo Montoya.

Alejandra Guzmán se enteró de infidelidad de Erik Rubín

Después de un tiempo que llevó así su relación con ambas, Alejandra Guzmán, quien entonces era oficialmente su pareja, se enteró de que su entonces novio todavía veía a ‘La Chica Dorada’.

“Alejandra me encontró un recadito de Paulina en mi chamarra. Cuando le dije: ‘Pásame los cigarros’, y entre los cigarros venía un mensajito de Paulina. Entonces Alejandra se enteró de que todavía tenía onda con Paulina y se molestó un poco”, compartió el papá de Mía Rubín.

Alejandra Guzmán terminó con Erik Rubín tras encontrar mensaje de Paulina Rubio. (Foto: Especial / Redes sociales)

Paulina Rubio confrontó a Erik Rubín por relación con otra chica

En otra historia relacionada con su vida amorosa (y que involucra a la cantante Paulina Rubio), el sobrino de Amparo Rubín dijo que hubo una temporada en la que formalizó su noviazgo con una joven regiomontana.

Para entonces, él ya no salía con la intérprete de ‘Ni rosas ni juguetes’, pero ella seguía al pendiente de él y, al enterarse de que estaba en Monterrey con su nueva pareja, lo fue a buscar para confrontarlo.

“Nada más sentí de repente así (hace como que toca el hombro), voltee y era Paulina. Me dijo: ‘Ven, necesito hablar contigo’. Yo: ‘No, no quiero hablar contigo’. ‘No, sí tengo que hablar contigo’. ‘No, no, no, no’. Y entonces (me dijo): ‘¿Ah, no?’. Y entonces que se lleva mi novia”.

Después de que Paulina Rubio, hija de Susana Dosamantes, hablara con la entonces novia de Erik Rubín y le dijo que se vieron una noche antes, su relación se terminó.

Paulina Rubio terminó con Erik Rubín en Monterrey. (Foto: Especial / Redes sociales)

‘Güera’ de Alejandra Guzmán y ‘Mío’ de Paulina Rubio: ¿Las canciones las escribieron por Erik Rubín?

En la misma conversación, a propósito de la relación que sostuvo con las cantante, se le preguntó si las canciones ‘Güera’ de Alejandra Guzmán y ‘Mío’ de Paulina Rubio, nacieron gracias a la experiencia y rivalidad que se creó entre ambas.

Rubín asegura que, en el caso de Alejandra, hija de Silvia Pinal, sí cree que fue un tema escrito precisamente por la situación que vivieron.

“La verdad no me consta; o sea, la de ‘Hey, güera’ pues sí es una rola que Alejandra, con su productor y su compositor, la hicieron a la medida”, expresó Erik.

Sin embargo, con Paulina considera que la situación fue distinta; incluso, cree que las circunstancias solo coincidieron con su lanzamiento como solista.

“No sé si ‘Mío’ fue hecha la medida o era una rola que coincidió con todo esto, pero ya en esa época Paulina también (me dejó), porque esa noche me quedé como el perro de las dos tortas (…) Por eso también sufrí”, se sinceró Rubín.

Hasta hace unos meses, Erik Rubín se reencontró con Paulina Rubio. Además de los rumores que apuntan a un reencuentro amoroso, hubo quienes aseguraron que fue para reunir otra vez a Timbiriche, lo cual todavía no se oficializa.