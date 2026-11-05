Para acompañar el curry: Crece exportación de tequila a India; preparan acuerdo arancelario

India se ha afianzado como uno de los mercados más importantes para el tequila, por lo cual el Gobierno de México buscará nuevos acuerdos con la nación asiática para impulsar mayores exportaciones de la bebida alcohólica.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), el volumen de tequila exportado a India creció más del 30 por ciento entre el 2024 y el 2025, de forma que el país asiático importa alrededor de 2 millones de litros anuales.

Actualmente el principal mercado de las ventas al exterior de la bebida mexicana es Estados Unidos con el 82 por ciento, seguido de España, Colombia, Australia, Reino Unido y Francia.

“Nosotros queremos tener la mejor relación con la India, es un país amigo, es un país cercano, es una gran civilización. Muchos años hemos estado cerca y seguramente este símbolo de permitir que compita y que esté presente el tequila en su mercado, nos va a acercar más de muchas otras posibles iniciativas”, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Preparan acuerdo arancelario con India por el tequila

Marcelo Ebrard aseguró que las negociaciones con la India ya se encuentran avanzadas para reducir la tarifa arancelaria del 150 por ciento al tequila mexicano, el cual busca expandirse a dicho mercado.

“No puedo yo tener una relación sana comercialmente hablando si tú (India) me pones un arancel de 150 por ciento. Entonces, ya avanzamos. Ya tenemos los términos de referencia. Ya se comprometió el ministro de comercio, mi contraparte, a reducir ese arancel a niveles inferiores. En el 2027 tenemos que ir a firmar y convertirlo en un acuerdo”, señaló el funcionario ante productores, industriales y comercializadores de la bebida con denominación de origen.

En el marco de la conmemoración del XLV Edición del Día del Tequilero, Ebrard detalló que dicha disminución sería gradual.

“Lo que les hemos dicho es lo siguiente: Si tú no quieres bajar el arancel al tequila, tú no quieres nada conmigo, porque el tequila es un símbolo, no estoy esperando exportar miles y miles de millones de dólares ¿Qué ocurre? Estoy pensando exportarte una suma que irá creciendo con el tiempo, pero que simboliza sobre todo, cuál es tu disposición con mi país”, explicó.