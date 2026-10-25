Xcaret advierte por mensajes de texto falsos para cobrar reservaciones: ¿Qué datos fueron extraídos?

La empresa informó que los datos extraídos corresponden a correos electrónicos y teléfonos celulares; aseguró que no se comprometieron cuentas bancarias ni tarjetas de pago. (Shutterstock).

Grupo Xcaret informó la detección de una vulneración en sus sistemas de ventas de parques, lo que derivó en la extracción no autorizada de información de contacto de aproximadamente ocho mil 300 clientes registrados el pasado 21 de octubre.

En un comunicado, el corporativo precisó que los datos expuestos se limitan a correos electrónicos y números de teléfono celular, subrayando que “ningún dato financiero como cuentas bancarias o tarjetas de pago fueron comprometidos”.

La empresa reveló que la cifra de usuarios afectados por este incidente representa menos del 0.003 por ciento del total de registros procesados por la compañía durante el año en curso.

Tras identificar la brecha operada mediante mecanismos de comunicación no autorizados, Grupo Xcaret aseguró que “el caso está bajo control y los clientes involucrados han sido contactados de manera individual” para prevenir esquemas de fraude.

En este sentido, Xcaret alertó sobre la posible circulación de correos electrónicos y mensajes de texto sujetos a intentos de cobro de reservaciones a nombre de la empresa.

Xcaret advierte de fraude: ¿Qué es el pishing?

Para mitigar los riesgos hacia los consumidores, el grupo turístico advirtió a las personas expuestas que “Xcaret nunca envía ligas de cobro a través de mensajes telefónicos de texto”.

Asimismo, detalló que todas las comunicaciones oficiales de los canales de ventas de sus parques se emiten exclusivamente a través de las cuentas:

reservaciones@xcaret.com

reservations@xcaret.com

cotizaciones@xcaret.com,

El grupo pidió a los clientes ignorar requerimientos provenientes de direcciones distintas.

Este tipo de estafas se conocen como phishing, una modalidad de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por personas, empresas o instituciones legítimas para engañar a sus víctimas y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas. Este tipo de ataque puede llegar por correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería, mediante comunicaciones que buscan generar confianza o provocar una reacción inmediata.

Una de las técnicas más comunes consiste en enviar mensajes que aparentan provenir de bancos, plataformas de entretenimiento, tiendas en línea o servicios de paquetería. En ellos, los atacantes pueden advertir sobre un supuesto problema con una cuenta, un cobro pendiente o la necesidad de actualizar información personal.

El objetivo es que la víctima pulse un enlace que la dirige a una página falsa, diseñada para imitar la apariencia de un sitio legítimo, o que descargue un archivo malicioso.