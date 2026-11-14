Publican la ‘Ley Antimemes’ en el DOF: Estas son las multas y penas de cárcel

Publican la ‘Ley Antimemes’: Estos son los cambios al Código Penal y las multas. (Cuartoscuro/Archivo)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto de la apodada ‘Ley Antimemes’, una legislación que, según advirtieron diversas organizaciones, podría utilizarse para censurar debido a la falta de claridad en su redacción, aunque el gobierno niegue que esa sea su intención.

Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el sábado 13 de noviembre. Con ello, entró en vigor su aplicación.

El gobierno federal y los legisladores del partido en el poder sostuvieron que las adiciones permitirán combatir y castigar los fraudes que utilicen logotipos y documentos oficiales.

¿Cuáles son las modificaciones y por qué generan preocupación?

Entre los cambios de la ‘Ley Antimemes’ más importantes destaca el endurecimiento de las sanciones por delitos contra la propiedad intelectual, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 1.17 millones de pesos.

La ley busca vigilar las comunicaciones, plataformas, documentos o sistemas informáticos que simulen ser oficiales y engañen a las personas con fines ilícitos, según explicó el senador Javier Corral durante la discusión en la comisión del Senado.

Sin embargo, la redacción del artículo 403-Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial generó preocupación entre organizaciones civiles, que señalaron su ambigüedad y advirtieron que abre la puerta a interpretaciones que podrían utilizarse contra periodistas y creadores de contenido.

Este apartado establece que una persona comete el delito cuando: “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial (...) para inducir al error o engaño”.

Al respecto, Daniela Carrasco, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, explicó que la redacción es demasiado amplia, y se corre el riesgo de que afecte expresiones como la sátira, la parodia o la crítica a través de estas imágenes que se volvieron parte de la comunicación en el mundo digital.

A la par, los senadores de oposición señalaron que las personas que elaboren un meme o una parodia sobre funcionarios públicos o el gobierno de Morena podrían ir a la cárcel. También calificaron la ‘Ley Antimemes’ como un acto de censura contra quienes critican e incomodan al oficialismo.

En plataformas digitales aumentaron las grabaciones que utilizan la tecnología deepfake para cometer fraudes mediante llamados a invertir en falsas oportunidades. Además, los sitios oficiales para realizar trámites, como la solicitud de citas y el pago del pasaporte, son duplicados para robar los datos personales de los usuarios.