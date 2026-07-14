‘Como llevar hielo al Ártico’: Las dos veces que Taco Bell fracasó en México

Taco Bell terminó sus operaciones en México de forma definitiva en 2010, tras dos intentos fallidos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

Los tacos en México pueden tener un sinfín de rellenos: carne al pastor, carnitas, bistec o incluso solo salsa con un poco de sal. Sin importar el ingrediente, la mayoría comparte una característica: se preparan con una tortilla de maíz suave, caliente y sin freír.

Quizá esa diferencia, tan simple como significativa, explica por qué Taco Bell —la cadena estadounidense de comida rápida— nunca logró prosperar en México. Su producto insignia está hecho con una tortilla crujiente doblada por la mitad.

La empresa lo intentó en dos ocasiones. Primero adaptó su menú con tacos de tortilla blanda y, años después, apostó por las llamadas ‘tacostadas’, que conservaban la tortilla crujiente. Ninguna de las dos estrategias tuvo éxito.

¿Cómo eran los primeros puestos de Taco Bell en México?

Para 1992, Taco Bell ya se había consolidado como una empresa importante dentro y fuera de Estados Unidos. De acuerdo con una nota de la agencia Associated Press publicada en aquella época, la cadena contaba con 3 mil 700 restaurantes.

Fue así como decidió abrir una sucursal en México, un país donde los tacos son uno de los alimentos más tradicionales, pues su origen se remonta a la época prehispánica, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

John Martin, entonces director ejecutivo de Taco Bell, afirmó que la llegada a México formaba parte de una estrategia agresiva de expansión internacional; sin embargo, el plan no resultó sencillo.

Las primeras sucursales fueron instaladas junto a restaurantes KFC en la Ciudad de México, donde ofrecían un menú sencillo integrado por tacos suaves, burritos y Pepsi. La combinación no tuvo éxito.

Actualmente no existen sucursales de Taco Bell en México. (Foto: Unsplash)

No solo influyó la poca familiaridad de los mexicanos con algunos de los ingredientes utilizados por Taco Bell, también es posible que el precio de los alimentos fuera un factor, de acuerdo con el portal Food Republic.

“En los años 90, se podían comprar tacos y una bebida en un Taco Bell mexicano por unos 3.25 dólares (56 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual), mientras que un vendedor local ofrecía lo mismo por casi la mitad de precio”, indica.

Con el tiempo abrieron más sucursales, pero nunca lograron conquistar al país que vio nacer al taco, donde este platillo representa una parte importante de la cultura culinaria. Dos años después, Taco Bell cerró sus operaciones.

¿Qué pasó con Taco Bell en México? El segundo y último intento

A pesar del rotundo fracaso de la primera incursión, Taco Bell volvió a intentarlo. Esta vez eligió Monterrey, una ciudad más cercana a la frontera con Estados Unidos.

En 2007 inauguró una sucursal bajo el eslogan “Taco Bell es algo diferente”, pues no buscaba presentar sus productos como gastronomía mexicana, sino como comida rápida estadounidense.

Con ello también llegaron cambios importantes al menú. Los tacos fueron rebautizados como ‘tacostadas’, aunque mantuvieron la tortilla crujiente. Además, incorporaron papas fritas con queso, carne molida, crema, salsa de tomate y helado.

Los tacos de Taco Bell se caracterizan por tener una tortilla crujiente. (Foto: Unsplash)

“Basta con mirarlas para darse cuenta de que Taco Bell no es una ‘taquería’. Es una nueva alternativa de comida rápida que no pretende ser comida mexicana”, indicó Taco Bell en un anuncio de la época, retomado por Associated Press.

Tras la inauguración de la primera sucursal comenzaron los planes de expansión y, de acuerdo con la agencia de noticias, el objetivo era abrir más establecimientos en México.

“Taco Bell espera abrir entre ocho y diez sucursales más en 2008, con planes para alcanzar eventualmente las 300”, comentó en ese momento Javier Rancano, director de la compañía en México. Ninguno de esos planes se concretó.

¿Por qué Taco Bell fracasó en México?

Los platillos de Taco Bell no terminaron de convencer a los mexicanos, quienes consideraban extraño y ajeno el producto estrella de la cadena estadounidense, como refleja una entrevista realizada por Associated Press.

“No son tacos. Son tostadas dobladas. Son muy feas”, comentó Marco Fragoso, un oficinista entrevistado mientras comía en una taquería tradicional. Las críticas no solo provinieron de los clientes.

También se sumó el escritor Carlos Monsiváis, quien cuestionó lo absurdo que resultaba que una cadena estadounidense llegara a México para vender tacos, un platillo tradicional que se encuentra prácticamente en cualquier rincón del país.

“Es como llevar hielo al Ártico”, comentó. Aunque en su segundo intento Taco Bell dejó claro que no pretendía vender comida mexicana, el negocio tampoco prosperó y en 2010 abandonó definitivamente el país.

Desde entonces no existen sucursales de Taco Bell en México. Un caso similar ocurrió con Domino’s Pizza en Italia; sin embargo, otras cadenas extranjeras inspiradas en la gastronomía mexicana sí han apostado por el mercado nacional, como Chipotle, que abrió su primera sucursal en México.