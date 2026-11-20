La reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China seguramente tendrá evaluaciones ciudadanas en las encuestas próximas, pero ya estudios previos dan una buena idea del peso de ese país en la opinión pública nacional e internacional.

El estudio Latinobarómetro 2026 indica que la opinión que tienen las y los mexicanos sobre China es mayoritariamente favorable: El 55 por ciento dijo tener una buena opinión, frente al 29 por ciento que expresó una mala opinión.

Esto ubica a China con una mejor imagen entre la sociedad mexicana que Estados Unidos, país que obtuvo 47 por ciento de opinión favorable y 49 por ciento desfavorable.

Comparado con el resto de América Latina, la opinión favorable sobre China en nuestro país está ligeramente por debajo del promedio regional, de 59 por ciento.

En Chile se observa la opinión más favorable sobre China, al alcanzar 78 por ciento, seguido por Perú y Ecuador con 69 y 68 por ciento.

La opinión menos favorable hacia China se observa en Venezuela, con 48 por ciento, mientras que en Panamá y Uruguay, 50 por ciento expresó una buena opinión.

Además de ofrecer esta medición sobre la opinión que tienen las sociedades latinoamericanas sobre China, el estudio Latinobarómetro también planteó una pregunta sobre cómo percibe la gente la relación entre su país y el país asiático.

Este indicador arroja un escenario todavía más favorable que la opinión sobre China. En promedio, 67 por ciento de las personas en la región latinoamericana opina que su país tiene una buena relación con China.

En México, esa percepción favorable alcanza 61 por ciento, nuevamente por debajo del promedio regional, pero con una mayoría todavía más clara que la anteriormente discutida.

El estudio ubica nuevamente a Chile como el país donde se percibe la mejor relación con China, con 89 por ciento, seguido por Costa Rica y El Salvador, con 76 y 75 por ciento, respectivamente.

En el fondo de la tabla aparecen las y los venezolanos, con una ligera mayoría de 53 por ciento que percibe una buena relación entre su país y China, mientras que en Argentina se registra un 57 por ciento.

Estos datos indican que China tiene una imagen bastante favorable en la región latinoamericana, y que la percepción de las relaciones bilaterales es incluso más positiva.

De hecho, la opinión sobre China a nivel regional es muy parecida a la opinión sobre Estados Unidos, con un 59 y un 62 por ciento, respectivamente. Prácticamente un empate estadístico en la imagen de las dos potencias.

No obstante, en México la discrepancia es más marcada y se invierte: China cuenta actualmente con una mejor imagen en el país que Estados Unidos, como se señaló más arriba: 55 y 47 por ciento, respectivamente.

Habrá que estar al pendiente de lo que muestren los sondeos después de la visita de la presidenta Sheinbaum a Shenzhen, China.

Pero queden estos datos como un precedente a ese viaje y, sobre todo, como un registro de que en la actualidad China cuenta con un amplio apoyo en la región latinoamericana, además de que en México el país asiático supera en imagen a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.