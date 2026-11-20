Hace unas semanas, un director general —buen amigo, buen ingeniero y mejor anfitrión— me presumió el reporte trimestral que le habían preparado. Impecable: cifras, gráficas, tres escenarios y hasta una recomendación. “Lo hizo Mariana en una tarde”, me dijo con orgullo. Le pregunté cómo. Se quedó callado. No sabía. Mariana llevaba ocho meses trabajando con inteligencia artificial; él seguía pidiendo que le imprimieran los correos “para leerlos con calma”.

No es un caso aislado. Un estudio reciente de SAP SuccessFactors encontró que 88% de los empleados ya cambió sus funciones por la IA sin guía de sus jefes. Dicho de otro modo: la revolución ya llegó a la oficina, pero entró por la puerta de servicio.

La IA no está dejando obsoleto al empleado; está dejando obsoleto al jefe que no dirige.

Durante dos años, muchos directivos compitieron por anunciar cuántos puestos sustituiría la tecnología. Hoy el discurso cambió: la herramienta, sola, no resuelve nada. Lo que faltaba no era software, sino alguien que decidiera para qué usarlo.

Peter Drucker lo advirtió hace décadas: “El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia; es actuar con la lógica de ayer”. El jefe analógico no es el que ignora la tecnología —eso se arregla con un curso—, sino el que sigue dirigiendo como si su función fuera saber más que su equipo. Ese modelo murió. Hoy cualquier colaborador con una buena pregunta obtiene, en minutos, lo que antes tomaba una semana.

¿Qué le queda entonces al directivo? Lo que siempre fue suyo y nunca debió delegar: el criterio. Decidir qué problema vale la pena resolver, qué riesgo se asume, qué no se hace aunque se pueda. La IA contesta muy bien; preguntar bien sigue siendo trabajo humano. Conozco a un empresario que le pidió a la IA su plan estratégico; la IA, muy prudente, le preguntó cuál era su estrategia.

El valor del directivo ya no está en tener las respuestas, sino en formular las preguntas.

Carlos Llano, mi maestro en el IPADE, insistía en que la humildad no es un adorno del líder, sino condición de su eficacia: quien cree saberlo todo deja de aprender, y quien deja de aprender deja de dirigir. Al hablar de la humildad en el liderazgo, la importancia recae no sólo en hablar, sino en escuchar. Escuchar es un arte difícil y, para dominarlo, es importante el control de los gestos faciales: no cabe duda de que una sonrisa es la distancia más corta entre dos personas.

Pocas ideas son hoy tan vigentes. Si mi amigo hubiera escuchado a Mariana hace ocho meses —con sonrisa incluida—, no se habría enterado por accidente. Ese 88% no se escondió de sus jefes: simplemente nadie les preguntó. El directivo que se atreve a decirle “enséñame” a su colaborador de 26 años no pierde autoridad; la recupera.

Escuchar, en la era de la IA, es la forma más barata de innovar.

Hay, además, un riesgo silencioso. Cuando el equipo adopta la IA sin dirección, cada quien la usa a su manera: unos con rigor, otros con prisa, algunos con información confidencial. Lo que parecía productividad puede ser desorden con buena ortografía. Sin rumbo, la tecnología no ordena el trabajo: lo acelera, también en la dirección equivocada.

Dirigir en la era de la IA no es usarla mejor que nadie, sino saber para qué, cuándo y hasta dónde.

Como suelo decir a los participantes de mis sesiones: la inteligencia artificial no sustituye al jefe; sustituye al jefe que no dirige.

Mi amigo, por cierto, ya tomó cartas en el asunto: le pidió a Mariana que le enseñe. Van muy bien. La semana pasada logró que la IA le resumiera un correo. Luego lo imprimió, para leerlo con calma.

Al final, la IA no vino a quitarnos el trabajo. Vino a preguntarnos cuál era, por eso dejo estos puntos de reflexión

Puntos de reflexión