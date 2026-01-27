En México ‘no hay operaciones conjuntas’ con FBI, aclara Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que su gobierno ha establecido una relación con Washington basada en la coordinación y en el intercambio de información, por lo que, insistió, no hay operaciones conjuntas. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, al afirmar que “no hay operaciones conjuntas” de agentes del FBI o alguna otra agencia estadounidense en territorio mexicano.

La mandataria, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, expresó que el canadiense Ryan Wedding, acusado de tráfico de drogas y homicidio, se entregó en la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, y prueba de ello es una fotografía y un mensaje que él mismo publicó en sus cuentas de redes sociales.

“Tiene que quedar muy claro, porque además a algunos comentócratas les encanta andar diciendo lo contrario: no hay operaciones conjuntas en México. Los agentes de Estados Unidos del FBI o de alguna otra agencia tienen muy claras sus limitaciones, que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional”, sostuvo.

El viernes pasado, el director del FBI dio “un tremendo agradecimiento al gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario García Harfuch, los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener anoche en la Ciudad de México a Ryan Wedding”.

Consultada al respecto, Sheinbaum enfatizó que su gobierno ha establecido una relación con Washington basada en la coordinación y en el intercambio de información, por lo que, insistió, no hay operaciones conjuntas.

“¿Por qué lo dijo el director del FBI? No sé, fue una decisión de él, pero en el caso de la entrega de esta persona canadiense se ve claramente, incluso en su propia publicación, que él llega caminando por su propio pie a la embajada de los Estados Unidos.

“Lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en México (Ronald Johnson). ¿Cuál fue la razón por la que lo haya dicho el director del FBI? Pues le corresponde a él establecerlo”, machacó.

La mandataria aseveró que su gobierno no permitiría la realización de operativos conjuntos en suelo mexicano, porque no está de acuerdo con ello e, incluso, así se lo ha expresado a su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Lo que hay es información que se da por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos solicitando la detención en México y, en todo caso, se hace la detención en México y algunos de ellos pues, obviamente, también son del interés de México porque generan violencia en nuestro país”, agregó.

Sin embargo, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, expresó que bajo su dirección, agentes del FBI detuvieron a otro miembro de la lista de los 10 más buscados, Ryan Wedding.

“El director Patel ha trabajado incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia. Agradecemos a nuestro excelente embajador Ron Johnson y a las autoridades mexicanas su apoyo en este caso”, expresó en su cuenta de X.

Wedding es un ciudadano canadiense de 44 años, por quien se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares, debido a cargos de tráfico de cocaína, asesinato y crimen organizado transnacional.