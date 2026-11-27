La incertidumbre llegó para quedarse. La pregunta no es cuándo se aclara el panorama, sino cómo decidir mientras tanto.

Varios amigos, consultores y proveedores, me cuentan la misma historia casi con las mismas palabras. Presentan la propuesta; el cliente la revisa, la elogia, pide un par de ajustes y la acepta: “Está perfecta, arrancamos”. Y luego, nada. El contrato duerme en algún escritorio. Cuando preguntan, la respuesta es invariable: “Vamos a esperar a que se aclare el panorama”. Uno de ellos ya tiene en su computadora una carpeta llamada “Aceptadas”. Es la más grande y la menos rentable.

En México, “aceptado” y “firmado” son palabras distintas. Entre una y otra cabe, a veces, un sexenio.

No es un caso aislado. En la Encuesta de Expectativas Empresariales del IPADE (2026), 43% de los directivos respondió que no es buen momento para invertir (y 13% está indeciso; no sabe qué hacer). Según PwC, 46% de los directores generales en México dice que la incertidumbre geopolítica frenó sus grandes inversiones. Las razones se conocen: aranceles, inseguridad, incertidumbre jurídica, un año electoral en puerta y un tratado comercial que no termina de definirse.

Sobre esto último, Donald Trump aseguró esta semana que el acuerdo con México “está cerca”. Lo mismo se ha dicho tras cada una de las 56 reuniones técnicas que llevan los negociadores. Conviene hacerse a la idea: el acuerdo está cerca, y siempre lo estará. El T-MEC sigue vigente, pero sujeto a revisiones periódicas. La incertidumbre ya no es una tormenta que pasa: es el clima.

Quien espera a que se aclare el panorama está planeando para un país que ya no existe (spoiler: no se va a aclarar).

Peter Drucker lo dijo con precisión: “La planeación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones presentes”. Posponer la firma no evita la decisión: es una decisión. Y tiene costo: el proyecto que no arranca, el talento que se va, el competidor que sí se movió.

¿Hay entonces que firmar todo a ciegas? Tampoco. La alternativa a la parálisis no es la temeridad, sino planear distinto. En lugar de un pronóstico, tres escenarios. En lugar de una apuesta total, decisiones por etapas, con puntos de salida. En lugar de esperar certezas, preguntarse qué conviene hacer ya, pase lo que pase. Los escenarios no eliminan la incertidumbre; la vuelven administrable.

En tiempos de incertidumbre, el mejor plan no es el que acierta, sino el que resiste equivocarse.

Nassim Taleb lo explica con una imagen: el viento apaga la vela y aviva el fuego. Hay empresas frágiles, que se apagan con cada sobresalto, y empresas antifrágiles, que aprovechan el desorden para ganar terreno. Las segundas no tienen más información que las primeras; tienen más opciones: finanzas sanas, costos flexibles, clientes diversificados y equipos que saben moverse sin pedir permiso a cada paso.

Carlos Llano, mi profesor del IPADE, enseñaba que el directivo nunca tiene todos los elementos ni certezas absolutas antes de actuar: decidir supone asumir el riesgo de equivocarse y dar un salto más allá del diagnóstico puramente racional. El riesgo, para él, no era un accidente del oficio, sino parte de él; inherente a la acción directiva y al afán de logro. Quien pretende eliminarlo por completo no solo reduce su capacidad de decisión y el alcance de lo que puede lograr: ya decidió no decidir.

Hay, además, un asunto más hondo que los aranceles: la confianza. Muchas firmas no se detienen por el entorno, sino porque nadie quiere ser el primero en comprometerse. Y la confianza, entre empresas, gobierno y sociedad, no se decreta: se construye cumpliendo, una palabra a la vez.

La confianza no se firma: se cumple (C.R.G.).

Uno de mis amigos ya encontró la solución: sus nuevas propuestas tienen vigencia hasta 2036, igual que el T-MEC. Así, cuando por fin se aclare el panorama, seguirán siendo válidas.

Mientras tanto, conviene preguntarse si uno es vela… o fuego.

Puntos de reflexión

• ¿Qué decisiones tengo “aceptadas, pero no firmadas”, esperando a que se aclare el panorama?

• ¿Mi plan para 2027 descansa en un solo pronóstico o en varios escenarios?

• ¿Cuánto me está costando, en oportunidades y en talento, no decidir?

• Si mañana el entorno empeora, ¿mi empresa se apaga como vela o se aviva como fuego?