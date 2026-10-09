Sinaloa construirá nueva cárcel tras 2 enfrentamientos que dejaron 12 muertos

Familiares de internos recluidos en el penal de El Castillo en Sinaloa. (Foto: EFE)

El Gobierno de México autorizó este viernes 9 de diciembre la construcción de una nueva cárcel en Sinaloa por la violencia del narcotráfico, tras dos enfrentamientos en el penal de Mazatlán que dejaron 12 muertos, entre ellos un niño de dos años, y 16 heridos.

La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, anunció hoy que el proyecto se financiará con fondos federales y forma parte de los esfuerzos conjuntos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad para reforzar el sistema penitenciario estatal.

“Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, expresó Domínguez Nava en un comunicado.

Agregó que “estas acciones fortalecen las instituciones de seguridad y justicia en el estado”.

El Gobierno estatal ratificó su coordinación con las autoridades federales dentro de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con lo anunciado por la gobernadora, la prisión se construirá en Culiacán, capital estatal, donde ya se estudian terrenos, aunque todavía se define el presupuesto y no se anunció cuándo comenzarán las obras.

¿Qué sabemos de los enfrentamientos en penal de Sinaloa?

El anuncio llegó después de que este viernes dos presos murieran en otra disputa violenta en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde el jueves fallecieron nueve reclusos y un niño que acudía a una visita familiar, mientras que otros 16 internos resultaron heridos.

Durante el primer enfrentamiento se utilizaron armas de fuego, según las autoridades, que desplegaron fuerzas estatales y federales para recuperar el control del recinto.

La Fiscalía investiga el origen de la violencia y cómo ingresaron las armas a esta cárcel.

Los episodios no son aislados, ya que el 24 de septiembre murieron otros dos internos en El Castillo y el 31 de mayo siete presos fueron asesinados en Aguaruto, en Culiacán, según la Fiscalía estatal.

Un diagnóstico de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó a El Castillo con 5,25 sobre 10 y detectó insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y carencias en la prevención de incidentes violentos.

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en julio de aquel año.