Visitó a su papá en el penal de Mazatlán y murió en una balacera: La historia del bebé Rafael asesinado

Penal El Castillo: niño de 2 años muere durante balacera y su padre resulta herido. (Cuartoscuro)

Rafael, un niño de dos años, murió ayer en el fuego cruzado al interior del penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

El día de visita terminó en tragedia. El menor, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, se encontraba en el reclusorio como visitante.

Más tarde se dio a conocer que el padre de Rafael también figuraba en la lista de las 16 personas privadas de la libertad (PPL) que resultaron lesionadas por el intercambio de disparos entre los mismos reclusos.

Respecto a la madre o familiar que llevó a Rafael al penal El Castillo para visitar a su padre, no existe información. De las 10 personas fallecidas tras la balacera, nueve son PPL y, sobre los heridos, únicamente se conoce su nombre. De manera preliminar, se informó que estaban recluidos en el lugar.

¿De dónde sacaron las armas para la balacera en el penal de Mazatlán?

Armas dentro del penal, ¿Corrupción? Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo llegaron las armas utilizadas por las PPL para iniciar la balacera.

Sinuhé Téllez López declaró afuera del penal El Castillo que únicamente localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros.

Además, aseguró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa será la responsable de determinar cómo ingresaron las armas al reclusorio, cuántas personas participaron y si habrá personas detenidas por los hechos.

Sheinbaum promete más seguridad y ocurre nuevo altercado

La mañana de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a reforzar la seguridad en los penales de Sinaloa tras la balacera que dejó 10 muertos y 16 heridos.

Sin embargo, la promesa de la mandataria llega en medio de un clima de tensión al interior del penal El Castillo.

Casi un día después del primer altercado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre una riña en la que dos PPL murieron. Los detalles son escasos sobre lo que ocurre al interior, pero podría tratarse de un ajuste de cuentas entre miembros de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

En la balacera del 8 de octubre fue asesinado Eduardo Jonathan Martínez Larios, ‘El Owen’, integrante de Los Chapitos, señalado como generador de violencia en Mazatlán, donde se disputan el territorio con La Mayiza.

Las prisiones de Sinaloa son terreno de la guerra entre grupos criminales. Después de que inició la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, en septiembre de 2024, van al menos ocho riñas registradas en diferentes reclusorios. Las víctimas son presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.