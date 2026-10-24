¿Qué sabemos de Magic, la casa de cambio de una mujer que fue pareja de 2 líderes del Cártel de Sinaloa?

La OFAC acusa a Magic de mover dinero entre México y EU. En el centro de la historia aparece Ilia Félix, relacionada con Omar Ayon Díaz y el ‘Gordo Flubber’. (GeminiIA/Tesoro).

Magic Casa de Cambio es el nombre con el que opera Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., empresa de cambio de divisas con sede en Tijuana, Baja California, que habría sido utilizada para mover y lavar recursos del tráfico de drogas, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La acusación de las autoridades estadounidenses forma parte de las sanciones contra integrantes y facilitadores de Los Mayos, una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa. La red está encabezada, según la OFAC, por Ismael Zambada Sicairos, conocido como ‘Mayito Flaco’, hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La historia de Magic, según la OFAC, conecta a Ilia Elizabeth Felix Rivera con dos hombres relacionados con el Cártel de Sinaloa y con una empresa que habría sido utilizada para mover dinero entre México y Estados Unidos.

El Tesoro de EU señala a Felix Rivera como facilitadora financiera de Los Mayos. De acuerdo con la dependencia estadounidense, la mujer estuvo casada con Omar Guadalupe Ayon Díaz, antiguo propietario de la casa de cambio, y posteriormente sostuvo una relación con Pedro Humberto Martínez Rodríguez, ‘Gordo Flubber’, uno de los operadores de la organización en Tijuana.

De ‘Ayón’ a ‘Gordo Flubber’, la historia de Magic Casa de Cambio

Antes de que Ilia Elizabeth Félix Rivera apareciera vinculada con Los Mayos, Magic ya tenía un antecedente dentro de la red que las autoridades estadounidenses atribuyen al Cártel de Sinaloa.

La OFAC señala a Omar Guadalupe Ayon Díaz, exesposo de Félix y antiguo propietario de la casa de cambio, como una persona que habría lavado más de 45 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa.

Ayón fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023. El Tesoro de EU sostiene que su muerte fue ordenada por ‘Gordo Flubber’.

Es decir, de acuerdo con la versión estadounidense, Félix Rivera estuvo casada con el hombre que anteriormente estaba al frente de la casa de cambio y que las autoridades identifican como lavador de dinero del Cártel de Sinaloa. Después, mantuvo una relación con quien habría ordenado el asesinato de su esposo.

La OFAC no presenta estas relaciones sentimentales como una explicación por sí misma de las operaciones financieras, pero sí las incorpora dentro de la estructura que utiliza para identificar los vínculos de la casa de cambio con la organización criminal.

¿Qué papel tendría Magic en el negocio del Cártel de Sinaloa?

La OFAC sostiene que Félix Rivera utilizaba Galerías Centro Cambiario para trabajar con otras casas de cambio en el sur de California.

Según el Tesoro, el mecanismo consistía en recibir grandes cantidades de efectivo procedentes de ganancias del narcotráfico en Estados Unidos, realizar operaciones reflejadas y transferir posteriormente los fondos hacia México.

La autoridad estadounidense describe estas operaciones como parte de un esquema para lavar recursos destinados a ‘Gordo Flubber’ y René Arzate García, ‘La Rana’, uno de los líderes de Los Mayos en Tijuana.

Por ello, Estados Unidos designó tanto a Félix rivera como a Magic Casa de Cambio bajo las órdenes ejecutivas utilizadas para sancionar actividades relacionadas con el narcotráfico y el financiamiento de organizaciones criminales.

La conexión de la casa de cambio con La Mayiza

La relación de Félix Rivera con ‘Gordo Flubber’ es el punto que conecta directamente a Magic con la estructura actual de Los Mayos.

OFAC identifica a ‘Gordo Flubber’ como uno de los principales lugartenientes de ‘La Rana’ y señala que, junto con otros operadores, estaba encargado de actividades criminales en Tijuana, entre ellas la violencia y el movimiento de narcóticos hacia Estados Unidos.

En ese entramado, Félix Rivera aparece descrita como facilitadora financiera. El Tesoro sostiene que utilizaba Magic para ayudar a recuperar ganancias de narcóticos en efectivo y transferirlas a México.

La empresa quedó incluida directamente en las sanciones porque la OFAC determinó que era propiedad, estaba controlada o dirigida por Félix Rivera, o que había actuado o pretendido actuar en su nombre.