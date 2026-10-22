Sorprende a Trump el pasado de Sheinbaum como bailarina: ‘¿Cómo llegó a ser presidenta de México?’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la trayectoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y recordó que antes de dedicarse a la política practicó ballet, una etapa que cuestionó al preguntar cómo llegó a ocupar la Presidencia de México.

“Ella fue bailarina de ballet. No sé cómo demonios pasó de ser bailarina de ballet a presidenta de México. ¿Cómo demonios ocurrió eso?”, expresó Trump al relatar una conversación telefónica que sostuvo con la mandataria mexicana.

Durante su intervención, el presidente estadounidense también elogió la voz de Sheinbaum, a quien describió como una mujer agradable y con una de las voces más hermosas que ha escuchado.

“Recibo una llamada de la presidenta de México. Es una mujer realmente buena y agradable; tiene una de las voces más hermosas. Le dije: ‘Tu voz es muy hermosa’. Y es cierto, tiene una voz hermosa”, relató.

Trump volvió a mencionar el pasado de Sheinbaum como bailarina de ballet y agregó que, además, le parecía una mujer muy hermosa.

¿Por qué llamó Sheinbaum a Trump?

Frente a los medios de comunicación, Trump recordó que Sheinbaum se comunicó con él después de que anunciara el cambio de nombre del golfo de México a golfo de América, una denominación que su gobierno ha impulsado en Estados Unidos.

De acuerdo con la versión del mandatario estadounidense, la presidenta de México le pidió que aclarara si hablaba en serio o si se trataba de una broma. “Me dijo: ‘No, no, presidente, no, por favor, por favor, por favor, dígame que está bromeando’”, contó Trump.

El presidente Trump aseguró que respondió que su decisión no era una broma: “No, no, señora, no estoy bromeando. De verdad que no estoy bromeando”.

El episodio se suma a las diferencias entre ambos gobiernos por la denominación geográfica del golfo, al que México continúa llamando golfo de México.

La decisión de Trump de utilizar el nombre de golfo de América se refiere al área que su gobierno estableció para ese uso en Estados Unidos, no a un cambio de denominación aceptado de manera general por ambos países.