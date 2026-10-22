¿Qué sabemos sobre la detención de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador?

Luisa González, la excandidata del correísmo en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 en Ecuador, fue detenida en el marco de las investigaciones que la Fiscalía sigue por el presunto manejo irregular de las finanzas de su primera campaña electoral, que incluye supuesto dinero en efectivo traído de Venezuela.

La abogada González, que fue arrestada en la madrugada en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabí, perdió la segunda vuelta de las dos últimas elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Daniel Noboa, a quien acusa de estar supuestamente detrás de las distintas investigaciones abiertas por la Fiscalía contra el correísmo.

Esta madre soltera de 48 años y con dos hijos, mujer de la absoluta confianza del expresidente Rafael Correa, fue asambleísta y presidenta del partido Revolución Ciudadana (RC), entre noviembre de 2023 y enero de 2026.

Si bien nació de forma circunstancial en Quito cuando sus padres visitaban la capital, González creció en Canuto, una localidad rural de la provincia costera de Manabí, a cuya prefectura provincial trató este año -sin éxito- de inscribir su candidatura con otro partido, dado que Revolución Ciudadana está suspendida a petición de la Fiscalía.

Caso ‘Laberinto’ investiga irregularidades en campañas

Desde inicios de año comenzaron las investigaciones del Ministerio Público contra González y la RC, bajo el caso llamado ‘Caja Chica’, en el que se le imputa delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, al presumirse que “ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”.

Pero la detención de González se dio en un nuevo caso, denominado ‘Laberinto’, que investiga “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023”.

Se vinculó al correísmo cuando Correa empezaba su vida política y alcanzaba rápidamente la Presidencia en 2007. Allí comenzó como su coordinadora de Agenda Estratégica del presidente, un puesto que le permitió entender los entramados del poder.

Fue viceministra de Gestión Turística, secretaria general del Despacho Presidencial y secretaria nacional de la Administración Pública.

Así surgió la carrera política de Luisa González

Posteriormente, ejerció de vicecónsul en Madrid y cónsul en Alicante, España, en 2017, además de secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

Tras el mandato de Correa, se lanzó a la vida política activa y en 2021 integró el Parlamento, donde sostuvo una fuerte oposición al Gobierno del conservador Guillermo Lasso, cuya salida anticipada llevó a las elecciones extraordinarias de 2023.

Su nombre comenzó a sonar justo después de que Lasso invocara la llamada “muerte cruzada”, mecanismo constitucional que permitió disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones para completar el periodo que no culminó.

Entonces fue escogida para ser la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, en detrimento del exvicepresidente Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción, pero que en ese momento estaba en libertad, antes de ser capturado en 2024 en un asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.