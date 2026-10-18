(VIDEO) Fallece sacerdote en plena misa en Ecuador: Le cae encima una enorme cruz con un Jesucristo

El accidente del sacerdote quedó grabado en un video en vivo de redes sociales.

Un sacerdote falleció, el sábado 17 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, la más poblada de Ecuador después de caerle encima una cruz de gran tamaño y peso mientras realizaba una misa que se estaba transmitiendo en directo a través de las redes sociales.

El sacerdote fallecido fue identificado como Patricio Sánchez Molinari y estaba en la mitad de la ceremonia religiosa, frente al altar, cuando una gran cruz de madera con un Jesús crucificado, que estaba colgada en la pared, cayó hacia adelante y lo golpeó de lleno en la cabeza.

¿Quiénes auxiliaron al sacerdote accidentado en Guayaquil?

Algunas mujeres que participaban en la misa lo asistieron de inmediato y en el video de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia.

Pese al auxilio, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado.

El video del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales este domingo, cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

¿Quién era el sacerdote al que le cayó encima una gran cruz?

Patricio Sánchez pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil.

Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el desprendimiento de la cruz no se han esclarecido.

El fallecimiento de Sánchez Molinari ha provocado numerosas reacciones de condolencia entre fieles y representantes de la Iglesia, que lamentaron la pérdida del sacerdote ecuatoriano.

En los videos que se han viralizado se escucha al sacerdote decir “un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, minutos antes del mortal accidente.

Con información de EFE y Quadratin.