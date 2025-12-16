‘Seré presidente de México’: La vez que Carlos Manzo reveló a Carlos Bautista sus intenciones políticas

Carlos Bautista Tafolla contó cómo era la amistad con Carlos Manzo y las aspiraciones que ambos tenían. (FB Carlos Bautista Tafolla)

Carlos Manzo, desde muy joven, tenía aspiraciones de ser el presidente de México, según contó su amigo, el diputado Carlos Bautista Tafolla, al recordar cómo se conocieron e inició el Movimiento del Sombrero.

“Cuando él (Carlos Manzo) tenía 15 años y yo tenía 18, me decía yo voy a ser presidente de la República, estábamos en la secundaria. Él me comentaba eso y yo le decía: te voy a apoyar”, narró Bautista Tafolla en entrevista con Azucena Uresti.

El amigo de Carlos Manzo reveló que ambos mantuvieron esa promesa hasta que el diputado independiente sufrió un intento de secuestro en 2017, por lo que dichas aspiraciones se mantuvieron en vilo.

“Me intentaron secuestrar en Uruapan, por lo que me buscó y me pidió unirme al movimiento. Me decía: ‘no tienes que andar corriendo tú, los que tienen que correr son los malosos’”, agregó.

Carlos Manzo y Bautista Tafolla iniciaron juntos el Movimiento del Sombrero

Según el diputado Carlos Bautista Tafolla los inicios del Movimiento del Sombrero se remontan a 2016, mientras que el apoyo de él hacia Manzo comenzó un año después tras el intento de secuestro en su contra.

“Para mí ese fue el inicio del movimiento del Sombrero que Carlos lo inició solo. Yo le dije que lo iba a apoyar porque soy empresario, vendo paletas de aguacate y también produzco aguacate orgánico”, añadió.

Bautista Tafolla y su familia también han sido víctimas de las extorsiones y amenazas contra productores de aguacate en Michoacán, con intentos de secuestro y disparos como parte de este tipo de violencia que se vive en el estado.

Tras estos hechos, Carlos Bautista comenzó con la “ayuda social” hacia Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero gracias a las utilidades que le dejan sus empresas de aguacate.

‘No pueden existir ya los narcopolíticos’, dice Carlos Bautista

El Movimiento del Sombrero surgió de manera independiente como una forma de dejar atrás los partidos políticos y, en cambio, garantizar la paz en Michoacán para los ciudadanos quienes han sido víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

“Nosotros tenemos que enfrentar la realidad, mi guerra no es contra el narcotráfico. Yo creo que los jóvenes que reclutan son el resultado de un Estado fallido, de jóvenes abandonados”, dijo Carlos Bautista Tafolla.

El amigo de Carlos Manzo puntualizó que a pesar de los ataques de Morena y campañas de desprestigio en su contra, no está en contra de ningún partido sino de funcionarios corruptos y ligados de alguna forma con el crimen organizado.

“Lo que no puede existir son los narcopolíticos porque son el mayor daño que existe para la gente, porque en todos los partidos políticos hay personas buenas y malas, yo no tengo ningún problema con Morena, yo solo estoy en contra de las personas malas dentro de los partidos políticos”, añadió.

Para continuar honrando el legado de Carlos Manzo, Bautista Tafolla aseguró que mantendrá la promoción de la Ley Manzo impulsada por él y para proteger a alcaldes amenazados en cualquier estado o municipio de México.