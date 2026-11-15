Mark Carney le ‘da a la samba’: Canadá invertirá 400 mdd en fondo de Brasil para proteger selvas

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dieron muestras el domingo de estrechar sus lazos con la financiación de proyectos para proteger los bosques tropicales del mundo y con visitas mutuas a sus respectivos países.

Los dos líderes se reunieron el domingo en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila. Carney anunció una financiación de hasta 560 millones de dólares canadienses (392 millones de dólares estadounidenses) durante cuatro años para un proyecto de financiación global para los bosques liderado por Brasil.

Lula declaró a la prensa en Manila que había invitado a Carney a Brasil durante los primeros tres meses del próximo año y que visitaría Canadá en el segundo trimestre. Canadá es un país “con el que queremos fortalecer nuestras relaciones para poder duplicar nuestro comercio”, afirmó Lula.

Unión multilateral contra políticas de Trump

Carney y Lula han aunado esfuerzos con la Unión Europea y Kenia en una iniciativa llamada Socios para el Multilateralismo, o P4M, para fomentar la cooperación global, buscando contrarrestar la diplomacia transaccional del presidente estadounidense Donald Trump.

Lula declaró el domingo, en un discurso ante los líderes de la ASEAN, que fortalecer la cooperación era la “mayor necesidad de nuestro tiempo” y resultaba indispensable para el desarrollo sostenible y la reducción de la desigualdad.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, afirmó que la estrategia de Brasil ante los aranceles de Trump, en lugar de lamentarse o suplicar al gobierno estadounidense, consistió en diversificar sus socios comerciales.

La financiación anunciada por Carney representa la contribución inicial de Canadá al Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales, un mecanismo de financiación liderado por Brasil y Noruega. Una vez en pleno funcionamiento, el proyecto protegerá más de mil millones de hectáreas de bosques tropicales anualmente en más de 70 países.

Esta contribución forma parte del objetivo de Canadá de proporcionar 13,000 millones de dólares canadienses en ayuda relacionada con el clima a los países en desarrollo para 2031, según informó la oficina de Carney en un comunicado.