Carney pide a Alberta rechazar su separación con mensaje anti Trump: ‘Quieren rompernos y poseernos’

Carney no mencionó por su nombre a Donald Trump durante su discurso ante varios miles de personas en la ciudad más grande de Alberta.

El primer ministro Mark Carney instó a los votantes de Alberta a rechazar el separatismo en un referéndum que se celebrará la próxima semana.

Afirmó que es importante que Canadá muestre unidad y haga frente a quienes quieren ver al país desintegrarse.

“El mundo se ha vuelto más peligroso y está más dividido. Hay algunos fuera de nuestras fronteras que trabajan para dividirnos y así poder apoderarse de nosotros”, dijo Carney el jueves durante el mitin político Forever Canadian (Por siempre canadienses), en Calgary.

“En este momento decisivo, los habitantes de Alberta tienen la oportunidad de construir una Alberta más fuerte y un Canadá aún más grande para dejarlo a nuestros hijos”, añadió.

Trump insiste en incorporar a Canadá a EU

Carney no mencionó por su nombre a Donald Trump durante su discurso ante varios miles de personas en la ciudad más grande de Alberta.

El presidente de Estados Unidos recibió críticas esta semana en Canadá por sugerir nuevamente que el país debería incorporarse a territorio estadounidense.

“Terminarán siendo el estado número 51 porque es la única manera de que esto funcione”, dijo Trump durante un discurso en Arizona el miércoles. “Saben, no los necesitamos, pero ellos sí nos necesitan”.

¿De qué trata el referéndum en Alberta?

Los ciudadanos de esta provincia occidental votarán el 19 de octubre sobre una pregunta relacionada con su futuro dentro de Canadá. Deberán decidir si quieren seguir siendo una provincia o iniciar un proceso que podría conducir eventualmente a la separación, sujeto a una segunda votación.

Las encuestas de opinión pública sugieren que la opción de permanecer en Canadá lleva una ventaja considerable. Un sondeo realizado por Leger a principios de octubre reveló que 70 por ciento de los encuestados desea que Alberta siga formando parte de Canadá.

Sin embargo, el primer ministro pidió a los votantes no confiarse y acudir a las urnas.

“Voten como si Canadá dependiera de ello, porque así es”, dijo.

¿Qué se sabe de Alberta, provincia de Canadá?

Alberta produce la mayor parte del petróleo de Canadá: más de 4 millones de barriles diarios, la mayoría de los cuales se exportan a Estados Unidos.

Carney, quien creció en Alberta, ha impulsado diversas medidas para intentar reducir los sentimientos separatistas en esta provincia de 5 millones de habitantes.

Ha flexibilizado las restricciones al desarrollo de proyectos de petróleo y gas y prometido respaldo financiero para un nuevo oleoducto, conocido como Pacific Link, con capacidad para transportar 1 millón de barriles diarios hasta la costa oeste, desde donde se exportarían a Asia.

“Creará más de 140 mil empleos. Reducirá nuestra dependencia de Estados Unidos”, afirmó Carney. Estos comentarios provocaron los aplausos más intensos de todo su discurso.