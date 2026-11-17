Jesús Seade indicó que representará a México y a otros ocho países.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que Jesús Seade se incorporará al directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo cual dejará su cargo como embajador de México en China.

Entrevistada en la ciudad de Shenzhen tras reunirse con un grupo de 30 mexicanos que viven en territorio chino, declaró que su gobierno propuso la incorporación del funcionario mexicano al FMI.

“Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI, ocupa un puesto muy importante del Fondo Monetario Internacional; lo propusimos”, afirmó.

En tanto, Seade explicó que ocupará una de las direcciones ejecutivas del organismo.

Precisó que representará a México y a otros ocho países que comparten la misma representación.

“El Fondo Monetario tiene un directorio como una empresa grande, y yo soy miembro del directorio. Hay 24 directores ejecutivos; yo represento a México y ocho países están en la silla de México: España, Venezuela, Colombia, Centroamérica”.

Sheinbaum Pardo, en el marco de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), inició este lunes su gira de trabajo por Shenzhen con una reunión con connacionales.

“Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir acá (…) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no sólo con sus familias, porque siempre lo están, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país”.

Según un comunicado, la titular del Ejecutivo escuchó las historias e inquietudes de los mexicanos que viven en China, a quienes les dijo que son un orgullo para el país.

De igual manera, entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua.

Presentará el Plan México

La presidenta adelantó que durante participación en la APEC presentará el Plan México.

“Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, mencionó Sheinbaum Pardo.

Este martes, a las 2:00 horas (centro), la mandataria se reunirá con su homólogo de China, Xi Jinping, y a las 4:00 horas con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Además, confirmó reuniones bilaterales con Singapur y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

La reunión de los líderes que integran el APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen; mientras que Vietnam lo hará en 2027.

México será la sede de dicha cumbre en 2028, según acordaron los líderes de dichas economías representadas en dicho foro. En 2002, nuestro país fue escenario del APEC, en Los Cabos, Baja California Sur.

El foro congrega a 21 economías de Asia-Pacífico, las cuales, en conjunto, representan más de 60 por ciento del PIB y alrededor de la mitad del comercio global.

La mandataria mexicana viajó a China acompañada por los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich, y de Turismo, Josefina Rodríguez.