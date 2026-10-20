Caso Emiliano Andrade: México exige a EU ‘investigar a fondo’ muerte de mexicano bajo custodia de ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México reforzará la protección consular de los connacionales detenidos en Estados Unidos.

El canciller de México, Roberto Velasco, dijo este martes que su país pedirá una reunión con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y exigirá ante los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional una “investigación a fondo” de la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia migratoria en Texas.

“Nosotros lo que estamos solicitando es que haya una investigación a fondo”, afirmó Velasco en entrevista a medios.

El jefe de la diplomacia mexicana añadió, así mismo, que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, pidió reunirse con ICE, previsiblemente esta semana, y que en su responsabilidad como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expondrá el caso ante los departamentos estadounidenses.

El Gobierno mexicano también presentará esta semana una denuncia ante la fiscalía local para que investigue los hechos y determine responsabilidades, como instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velasco confirmó, según el recuento hecho por México, que el fallecimiento es el número dieciocho de connacionales en situaciones relacionadas con ICE.

El canciller también dijo que habló con la viuda del mexicano fallecido, que le informó que su esposo tenía residencia legal en Estados Unidos.

¿Quién era Emiliano Andrade, mexicano que murió bajo custodia de ICE?

Según el relato familiar, la víctima fue detenida por un asunto legal de años atrás y padecía varios problemas de salud, pero no recibió la atención médica que necesitaba, según narró Velasco.

El fallecido fue identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años.

ICE informó que murió el 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y que la causa sigue pendiente de una autopsia.

La agencia sostuvo que el detenido recibió atención médica adecuada; aunque su familia afirma que no le suministraron sus medicamentos y que el personal ignoró sus solicitudes de ayuda.

Sheinbaum había dicho en la víspera que Andrade padecía diabetes e hipertensión y que, según su familia, posiblemente no contaba con todos sus medicamentos.

Sheinbaum anuncia mayor protección consular para mexicanos detenidos en EU

La mandataria también anunció que el Gobierno reforzaría la protección consular de los mexicanos detenidos en Estados Unidos.

El nuevo caso se suma a las gestiones jurídicas y diplomáticas anunciadas por México en julio, cuando la Cancillería reportó veinte denuncias ante fiscalías estatales y de condado por diecisiete muertes relacionadas con ICE, y una solicitud de investigación al Departamento de Justicia transmitida por el Departamento de Estado.

En agosto, Velasco dijo que México solo había recibido respuesta en cuatro casos.