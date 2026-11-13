Mirar al 2006 para no ver el narcoterrorismo en elecciones 2027

Sorprende que, en este momento, a unos 200 días de las elecciones intermedias de junio de 2027, Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, solicitara a la Cámara de Diputados la creación de la “Comisión Especial por la Democracia y la Verdad” para investigar los resultados de las elecciones de 2006.

Parece ser la única forma en que Morena busca desviar la atención de la crisis que se vive en el INE: reviviendo lo que representó la contienda presidencial más cerrada en la historia moderna de México, donde el candidato Felipe Calderón (PAN) se impuso con el 35.89% de los sufragios frente al 35.33% de Andrés Manuel López Obrador, dejando una mínima e incendiaria diferencia de apenas 0.56% (243,934 votos).

Obviamente, con este margen había razones para los reclamos de fraude por parte de AMLO, el entonces candidato de la coalición de izquierda, acusando a la alianza del PAN y sobre todo al presidente Vicente Fox de orquestar una intervención de Estado mediante el uso indebido de recursos públicos. La iniciativa de reabrir una investigación surge a raíz de la entrevista que el expresidente Fox concedió a *The Objective* con Juan Luis Cebrián, donde admitió abiertamente: *“Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso, pero yo me dije a mí mismo que la sucesión en el país debiera de quedar en las mismas manos de mi partido político”*.

La reacción inmediata de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum fue calificar a Fox como autor confeso de un fraude electoral. El resto de los partidos, en cambio, lo tomó con resignación, viéndolo como el simple reflejo de lo caótico que fue el primer presidente de la transición en México.Sin embargo, algunos —y me incluyo en este grupo— creemos que sería un momento extraordinario para investigar la injerencia de Fox, de Peña y de López Obrador en las elecciones presidenciales e intermedias. Haciendo uso de inteligencia artificial, con absoluta certeza encontraríamos declaraciones, especialmente durante las conferencias mañaneras de AMLO, que demuestran el uso del aparato del Estado para respaldar a sus candidatos. ¿Y por qué los partidos de oposición no lograron frenar estas intromisiones en su momento? Porque, durante los últimos años, un desprestigiado Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral han enfrentado presiones brutales y una incapacidad real para sancionar a los transgresores electorales.

Por eso, si las declaraciones de Fox son justificación suficiente para reabrir los comicios de 2006, aprovechemos también para investigar a fondo los resultados de las intermedias de 2021 y las presidenciales de 2024.

Y esto podría convertirse en el error histórico y la debacle de Ariadna Montiel de Morena. A diferencia de 2006, donde las “pruebas” y testimonios datan de hace dos décadas —e involucran a personajes que antes eran aliados de AMLO y hoy son sus adversarios históricos—, los comicios de 2021 y 2024 cuentan con elementos frescos. Es cierto que muchos fueron desechados por el Tribunal Electoral (tal como ocurrió en 2006), pero en este espacio hemos documentado cómo el gobierno de los Estados Unidos ha señalado, tanto en *indictments* judiciales como el de Rubén Rocha Moya, como en las listas negras del Departamento del Tesoro, los presuntos vínculos entre operadores de Morena y organizaciones criminales catalogadas hoy como narcoterroristas.

Funcionarios estadounidenses, incluido el propio presidente Donald Trump, han subrayado de forma tajante este nexo: *“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos... El gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles participen en la fabricación y el transporte de narcóticos ilícitos” (Proclama Ejecutiva Presidencial, Casa Blanca, febrero de 2025).

Washington ha investigado y documentado durante años estos vínculos. Frente a esta realidad, ¿de verdad la dirigencia de Morena, ya cercada por señalamientos públicos de financiamiento turbio en 2024, pretende desviar la atención con una caja de Pandora electoral que data de hace 20 años?

La prioridad de Morena y de la presidenta Sheinbaum debería ser purgar sus filas y blindar a sus candidatos de la penetración del crimen organizado, en lugar de montar cortinas de humo sobre el pasado. Parecen no entender que hoy el enemigo duerme con ellos en casa, y que en Estados Unidos probablemente saben exactamente dónde encontrarlo.