La Confederación reiteró que garantizar la seguridad del transporte de carga es fundamental para proteger el abasto de mercancías. (Foto: Cuartoscuro)

En lo que va de 2026, se han registrado más de mil 100 robos de unidades de autotransporte de carga y el fallecimiento de 15 operadores, reveló la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Las cifras implican que, en promedio, diariamente se han robado más de tres unidades de transporte de carga en México, situación que no solo pone en riesgo la vida de los operadores, sino que también encarece la operación de las empresas y los productos que adquieren los consumidores.

¿Cómo afecta la inseguridad carretera al precio de las mercancías?

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), advirtió que los costos derivados de la inseguridad carretera y la extorsión repercuten en los precios de las mercancías, la competitividad de los negocios y las decisiones de inversión.

“Nadie debería pagar dos impuestos para trabajar. Ni el transportista que arriesga su unidad y su vida, ni el comerciante que absorbe el costo oculto de ese riesgo, ni la familia que lo termina pagando en el mercado”, afirmó.

En el marco de una conferencia de prensa encabezada por organizaciones transportistas, el líder empresarial destacó que las afectaciones a las carreteras golpean principalmente a los negocios familiares, debido a su dependencia de las cadenas de suministro.

Por ello, propuso establecer un calendario con responsables e indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre las organizaciones transportistas y la Secretaría de Gobernación (Segob) en materia de seguridad carretera.

“Los acuerdos que hoy se presentan son un buen comienzo. Lo que sigue es que lleguen a la carretera, al operador y al comercio”, sostuvo.

Además, la Concanaco puso a disposición de las mesas de trabajo con las autoridades federales la red territorial de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF-G32), que cuenta con presencia en las 32 entidades federativas del país, para dar seguimiento a los compromisos adquiridos.

De la Torre también solicitó que las mesas de diálogo continúen para atender los temas pendientes del gremio transportista, incluidos aquellos de carácter fiscal, con la participación de las dependencias gubernamentales correspondientes.

Avanza pacto empresarial contra la extorsión

Por otra parte, el presidente de la Concanaco informó que el Pacto contra la Extorsión impulsado por la Confederación ya se ha firmado en 22 entidades federativas del país.

Como parte de esta estrategia, el próximo 20 de noviembre se realizará en Tijuana, Baja California, el encuentro denominado “Revolución de las Conciencias: Compromiso Nacional contra la Extorsión y la Corrupción”.

En dicho evento participarán representantes de la Concanaco, la Canacar, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares.

La Confederación reiteró que garantizar la seguridad del transporte de carga es fundamental para proteger el abasto de mercancías, los empleos, la actividad comercial y la economía de los negocios familiares del país.