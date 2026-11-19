México busca reducir a solo 12 por ciento su dependencia de combustibles importados hacia 2030, como resultado de las inversiones realizadas durante los últimos años para ampliar y rehabilitar la infraestructura de refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República.

La legisladora indicó que, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Energía (SENER), el país podrá acercarse a la soberanía energética en materia de combustibles hacia finales de la actual administración.

Para alcanzar este objetivo, el Gobierno federal apostó por la operación de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco; la refinería de Deer Park, en Texas, así como por la rehabilitación de las seis refinerías que históricamente han integrado el Sistema Nacional de Refinación.

México ha logrado reducir a la mitad sus importaciones desde 2018

Robles Gutiérrez destacó que, desde 2018, México ha logrado reducir a la mitad sus importaciones de combustibles, al pasar de aproximadamente 600 mil a 300 mil barriles diarios.

Al corroborar los datos con el sitio oficial de Petróleos Mexicanos (Pemex), se pudo observar que en 2018, las importaciones de gasolinas promediaron 598.2 mil barriles diarios, mientras que entre enero y septiembre del presente año, el promedio bajó a 325.4 mil barriles diarios, es decir, una reducción de 45.7 por ciento en compras al extranjero en ocho años.

La senadora recordó que, pese a contar con recursos petroleros, durante años México desaprovechó su capacidad para transformar el crudo en productos de mayor valor agregado, lo que incrementó la dependencia del exterior.

“Tenemos las naranjas, importamos el jugo y tenemos refinerías, tenemos seis refinerías que estaban trabajando al 40 por ciento de su capacidad”, ejemplificó.

Añadió que la estrategia energética del Gobierno federal contempla una meta de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, acompañada de un fortalecimiento de las actividades de refinación.

México no puede abandonar todavía los combustibles fósiles

La presidenta de la Comisión de Energía consideró que México no puede abandonar de manera prematura la industria petrolera, debido a su relevancia histórica para las finanzas públicas y a que una parte importante del parque vehicular mexicano continúa dependiendo de los combustibles fósiles.

Asimismo, cuestionó la capacidad económica de los hogares mexicanos para adquirir vehículos eléctricos, por lo que consideró necesario avanzar de manera gradual hacia nuevas alternativas de movilidad. “Tenemos que ir haciendo una transición ordenada”, apuntó.

La legisladora agregó que México cuenta con un elevado potencial para aprovechar la energía solar fotovoltaica; sin embargo, para incrementar la participación de las fuentes renovables en la matriz energética nacional, será necesario incorporar nuevas tecnologías y sistemas de almacenamiento de electricidad.

Por otra parte, destacó la recepción que han tenido entre inversionistas privados los esquemas de participación mixta impulsados por el Gobierno federal, los cuales, consideró, contribuirán a reactivar las inversiones en el sector energético.

“Estoy segura de que en el 2030 vamos a ver todas y todos los mexicanos un cambio en este sector energético, con un florecimiento de toda la industria”, puntualizó.