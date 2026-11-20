Miembros de caravana migrante critican petición de Trump de frenar su avance en México.

Un grupo de migrantes está en la frontera sur de México, entre Guatemala y Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos.

Se trata de una caravana pequeña de alrededor de 200 personas que cruzaron la frontera desde Guatemala.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) acompañan al grupo y los esperan para disuadirlos para no avanzar más, de acuerdo con información del programa de Ciro Gómez Leyva.

Dichos migrantes avanzan a pesar de que el Gobierno de México aseguró que no se acercaría ninguna caravana y de la posibilidad de hablar con ellos para evitar su llegada a la frontera norte.

Gobierno de México ‘desactiva’ 24 caravanas migrantes

Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que de 24 caravanas migrantes provenientes de países de Centroamérica de las que se tiene registro, ninguna ha llegado a la frontera norte.

La titular de Gobernación señaló que en Mapastepec, Chiapas, quedaban 781 migrantes que reciben atención y acompañamiento, el martes pasado.

“Se han organizado alrededor de 24 caravanas, todas provenientes de América Central, en los diferentes países que ahí están ubicados, y que a Chiapas y en algunos casos al sur de Oaxaca, han llegado 24, pero al momento, no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, puntualizó.

Sobre la atención que reciben los migrantes, Rosa Icela Rodríguez afirmó que se llevan a cabo diferentes actividades en la atención de la población en movilidad.

¿De dónde son los migrantes que integran las caravanas?

Se trata, explicó, de programa especial con prioridad en la salud y en otros temas, además de las acciones del INM de persuadirlos y darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos.

“Se les da la información a unos para que retornen a sus países y los otros para que sean arropados por varias entidades en donde solicitan muchas manos para trabajar y se quedan a trabajar en nuestro país”, refirió.

Rodríguez reconoció que sí existe una caravana en Chiapas proveniente de Honduras y El Salvador, de la cual varios integrantes han retornado a sus países.

“Actualmente son 781 integrantes que están en la población de Mapastepec, Chiapas, y están recibiendo atención y acompañamiento durante todo su tránsito por Chiapas”, agregó.

*Con información de Quadratín