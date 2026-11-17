Un total de 14 personas migrantes indocumentadas que viajaban atrapados dentro de un compartimento oculto en un remolque fueron rescatados durante una revisión en el puesto de control de Falfurrias, tras detectarse anomalías en la unidad de carga.

El hallazgo se produjo luego de que el nerviosismo del conductor y un fuerte olor a mariguana despertaran las sospechas de los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos asignados al punto de inspección.

Ante estos indicios, el vehículo fue sometido a un escaneo mediante rayos X, tecnología que permitió descubrir una pared falsa instalada en el interior de la caja del tráiler. Al abrir el espacio clandestino, los oficiales localizaron a las 14 personas confinadas en condiciones de riesgo.

Las autoridades informaron que el chofer, de nacionalidad estadounidense, fue detenido y enfrenta cargos federales por tráfico de personas, mientras que los migrantes rescatados quedaron bajo custodia para iniciar su proceso de deportación.

Reiteraron que mantiene operativos permanentes de vigilancia para detectar este tipo de tácticas empleadas por redes de tráfico humano, las cuales ponen en peligro la vida de quienes son trasladados.

Al menos 81 migrantes detenidos en operativos marítimos frente a California

Al menos 81 personas fueron detenidas frente a la costa del sur de California, después de que la Guardia Costera y autoridades federales interceptaran cuatro embarcaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes en un operativo el 7 y 8 de noviembre, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés).

Las operaciones de control comenzaron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando tripulaciones de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones frente a la costa de la isla Catalina, ubicada en la costa de Los Ángeles.

La primera embarcación interceptada, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes. Simultáneamente, las autoridades cortaron el paso a una segunda embarcación con 23 personas a bordo. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de CBP.

Asimismo, el sábado 7 de noviembre, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California y detuvo a las 22 personas que viajaban en ella.

La tarde del 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima avistó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de eslora, que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales.

El guardacostas Witherspoon y una embarcación de CBP siguieron la nave hasta que una tripulación de la Guardia Costera la interceptó a unos 35 kilómetros de la costa de Encinitas, California. La embarcación transportaba a 18 ciudadanos mexicanos: nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad, entre los que se identificaron al menos dos familias.