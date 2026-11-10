Interceptan embarcación con 18 migrantes en costas de California

A través de un video difundido por la propia autoridad norteamericana, se observa que el yate que lleva por nombre 'Gonna miss her'. (Foto: Captura de video)

La Unidad Marítima de Long Beach interceptó una embarcación que transportaba a 18 personas a unas 12 millas náuticas al este de la isla Catalina, en California.

Los reportes de la autoridad estadounidense señalan que la embarcación fue detectada inicialmente por una aeronave de la División Aérea y Marítima de San Diego de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El hecho fue registrado el pasado fin de semana; no obstante, fue apenas este martes cuando se dio a conocer el intento de internar de manera ilegal a casi a una veintena de personas.

¿Cómo interceptaron embarcaciones con migrantes en California?

A través de un video difundido por la propia autoridad norteamericana, se observa que el yate que lleva por nombre “Gonna miss her” es interceptado en alta mar por elementos de seguridad marítima.

Dos hombres de mediana edad fueron detenidos en primera instancia, los mismos que no pusieron resistencia para que les colocaran los candados de mano.

Posteriormente, los agentes caminaron por la embarcación hasta encontrar un compartimento donde estaban escondidas las 18 personas migrantes, de las cuales se desconoce hasta el momento sus nacionalidades.

Estas últimas estaban vestidas de manera casual, incluso dos mujeres; las que estaban al frente del grupo llevaban gafas de sol, como una aparente medida de pasar desapercibidas de las autoridades.

A cada uno de los asegurados se le colocó un salvavidas en el cuello como medida de protección para su traslado.

En ese sentido, los agentes de la División Marítima trasladaron la embarcación y a los inmigrantes a bordo al puerto de Newport, donde fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su procesamiento.

Las políticas migratorias señalan que cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a los Estados Unidos será detenida, procesada y expulsada de acuerdo con la conformidad de la legislación actual.

Migrantes buscan nuevas formas de llegar a EU

Desde el reforzamiento en la frontera entre México y Estados Unidos, una medida que impulsó el presidente Donald Trump, los contrabandistas de personas han buscado nuevas formas de ingresar a los migrantes.

Lo anterior ha traído que los costos por cruce ilegal hayan incrementado, oscilando entre los 10 y 15 mil dólares (una década atrás el precio era entre 3 y 5 mil dólares aproximadamente), aunado al riesgo de ser dejado en la montaña, el mar u otra parte de la línea divisoria.