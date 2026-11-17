La transformación energética y digital dejó de ser una visión de futuro para convertirse en un factor estratégico de competitividad. Bajo esta premisa, Schneider Electric realizó el 11 de noviembre la cuarta edición de su Innovation Day: Advancing Energy Tech México 2026, en el Frontón México, en la Ciudad de México, donde reunió a líderes empresariales, especialistas tecnológicos, representantes del sector público y socios estratégicos para analizar los desafíos y oportunidades de la industria.

La jornada puso el foco en la convergencia entre electrificación, automatización, digitalización e inteligencia artificial (IA), tecnologías que están modificando la manera en que las organizaciones producen, administran sus recursos energéticos y toman decisiones. En particular, el crecimiento de la IA y los centros de datos plantea nuevas exigencias para la infraestructura eléctrica, mientras que el uso de datos y sistemas automatizados abre oportunidades para elevar la productividad.

Luis D'Acosta Anezin, CEO de Schneider Electric México. (Nicolás Tavira)

Durante la primera ponencia, Luis D’Acosta, presidente y CEO de Schneider Electric México y Centroamérica, explicó cómo la aceleración tecnológica está redefiniendo el panorama energético e industrial. Señaló que la electrificación, la digitalización y la inteligencia artificial serán fundamentales para mejorar la eficiencia, avanzar en sostenibilidad y fortalecer la competitividad de las empresas.

También destacó las oportunidades que representa México ante la reconfiguración de las cadenas de suministro, el nearshoring y la creciente demanda de infraestructura eléctrica. En este contexto, recordó la presencia de Schneider Electric en el país, donde cuenta con 13 plantas, centros tecnológicos y una red de socios. Planteó que integrar energía e inteligencia permitirá desarrollar operaciones más eficientes y resilientes, con México como un actor estratégico en la transformación industrial de Norteamérica.

El programa abordó cuatro ejes: inteligencia artificial y centros de datos, manufactura inteligente, redes eléctricas del futuro, así como edificios y hogares inteligentes. Las conversaciones analizaron cómo estas soluciones pueden optimizar procesos, fortalecer la continuidad operativa y responder al aumento de la demanda energética.

Otro de los temas centrales fue la necesidad de conectar las tendencias globales con las condiciones que requiere el mercado mexicano para atraer nuevas inversiones. Durante un panel con representantes de los gobiernos de Coahuila y Tlaxcala, se destacó la importancia de contar con seguridad, certeza jurídica, infraestructura energética y coordinación entre autoridades, empresas y academia para aprovechar las oportunidades del nearshoring.

Innovation Day Schneider. (Nicolás Tavira)

Coahuila expuso su estrategia para diversificar su actividad industrial, tradicionalmente concentrada en los sectores automotriz y metalmecánico, mediante el desarrollo de un plan estatal de semiconductores y la formación de talento especializado. Tlaxcala, por su parte, presentó los avances de su primer Polo de Desarrollo Económico, que registra 90 por ciento de su superficie comercializada, y destacó la necesidad de incorporar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas productivas.

Los participantes también señalaron que la transmisión y distribución eléctrica representan retos para acompañar la expansión industrial, por lo que será necesario fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado, así como la vinculación con las instituciones educativas.

La agenda incluyó conferencias, paneles estratégicos, sesiones técnicas y demostraciones tecnológicas. A través de los espacios Vision Stage y Tech Forum, los asistentes conocieron aplicaciones y soluciones para los sectores de manufactura, infraestructura, energía y centros de datos, además de intercambiar experiencias con especialistas de la industria.

En el encuentro también participaron representantes de compañías como NVIDIA, Dell Technologies y Equinix, quienes compartieron perspectivas sobre inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica.

Innovation Day Schneider. Luis D'Acosta Anezin, (Nicolás Tavira)

Más allá de la presentación de nuevas soluciones, la jornada vinculó la innovación con resultados concretos para las organizaciones, como la eficiencia energética, la optimización de costos operativos, la resiliencia de las instalaciones y la sostenibilidad.

Con esta cuarta edición, Schneider Electric refrendó su apuesta por contribuir al desarrollo de una infraestructura energética más inteligente y preparada para los desafíos tecnológicos. El encuentro puso de manifiesto que la electrificación, la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial forman parte de una misma transformación, con implicaciones para la industria y el crecimiento económico de México.