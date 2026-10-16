Guardia Costera de EU rescata a 16 personas de una embarcación cerca de Ensenada; 11 están desaparecidas

Una de las personas rescatadas dijo que a bordo iban al menos 27 personas, informó el suboficial Chris Sappey. (Foto: AP)

Dieciséis personas fueron rescatadas en el océano Pacífico frente a la península mexicana de Baja California, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos respondiera el viernes a una llamada de auxilio donde se informaba que la embarcación se estaba hundiendo. Se cree que otras 11 personas están desaparecidas.

Se desconoce cuál era el origen y el destino de la embarcación, así como lo que estaba haciendo. Se hundió en una zona frecuentada por traficantes que transportan migrantes a Estados Unidos, pero que también es popular entre barcos de pesca y de recreo.

Una de las personas rescatadas recibía tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y otras dos se encuentran sumamente graves, señalaron las autoridades.

Para cuando los equipos llegaron al área, “las personas se sujetaban unas a otras, a escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas”, señaló Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.

¿Qué se sabe sobre los sobrevivientes de la embarcación?

No se encontró ninguna embarcación, sólo escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego.

El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio aproximadamente a la 1 de la mañana del viernes.

“Los barcos en esa zona pueden ser de pesca, de ocio, de recreación personal. Simplemente no sabemos qué hacían allá afuera. Todos sabemos que es una presunta ruta de contrabando”, señaló Tamburini.

“El mar es implacable” en esa zona, agregó, y no se sabe si la embarcación se perdió, sufrió una avería en el motor, fue arrastrada mar adentro o si su intención era llegar tan lejos.

Una persona a bordo transmitió la llamada de auxilio, diciendo que la embarcación se estaba hundiendo, indicó. No estaba claro si alguno de los pasajeros llevaba chalecos salvavidas, añadió.

Una de las personas rescatadas dijo que a bordo iban al menos 27 personas, informó el suboficial Chris Sappey.

Dos de las personas rescatadas eran ciudadanos mexicanos, informó la Guardia Costera en un comunicado. Los rescatados fueron trasladados en helicóptero a San Diego y llevados a hospitales.

Tres fueron llevados al Hospital Scripps Mercy San Diego, entre ellos la persona con una presunta mordedura de tiburón y dos personas atendidas por exposición al frío, informó Janice Collins, portavoz del hospital. Otras tres personas fueron evaluadas en el Hospital Scripps Memorial La Jolla y posteriormente dadas de alta, explicó Steve Carpowich, vocero de Scripps Health.

Una persona a bordo transmitió la llamada de auxilio, diciendo que la embarcación se estaba hundiendo, indicó. (Denis Poroy/AP Photo/Denis Poroy)

Dos pacientes están sumamente graves, señaló Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego. No se sabe si entre ellos está la presunta víctima de mordedura de tiburón o las dos personas que sufrieron exposición al frío.

Se sigue buscando a 11 personas desaparecidas

La Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos exploran la zona con dos helicópteros, un avión de ala fija, un buque guardacostas y un buque de combate de la Armada.

La Armada de México también puso en marcha una operación de búsqueda y rescate desde Ensenada, que está a unos 130 kilómetros al sur de San Diego por carretera.

Las condiciones en el agua aproximadamente a la 1 de la mañana del viernes parecían ventosas, pero bastante típicas para la zona, según Jonathan Suk, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego.

Los vientos del norte y noroeste se midieron en unos 10 nudos (18,5 kilómetros por hora), y las olas alcanzaron 1,5 metros (5 pies) en una boya al norte de Ensenada, precisó.

“Yo no querría estar allá afuera en un kayak de mar”, comentó Suk. “Por lo general, las embarcaciones que normalmente operan allá están construidas para manejar cosas así”.

La temperatura del agua se midió en 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit), bastante cálida para el Pacífico, y el aire estaba a 21 ºC (70 ºF), indicó Suk.