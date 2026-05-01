Volcadura de autobús turístico en Nayarit deja 11 muertos y al menos 16 personas lesionadas

El saldo inicial incluye seis personas que murieron en el sitio y cinco más en hospitales. (Foto: Gobierno de Ahuacatlán)

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó una cifra preliminar de 11 personas fallecidas y al menos 16 lesionadas, tras la volcadura de una unidad ocurrida la mañana de este viernes 1 de mayo en el municipio de Amatlán de Cañas.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se registró cuando un grupo de personas se dirigía al balneario El Manto; sin embargo, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó la volcadura.

El saldo inicial incluye seis personas que murieron en el sitio y cinco más en hospitales, donde algunas víctimas continúan recibiendo atención médica.

En este contexto, la dependencia estatal señaló que mantiene presencia en la zona a través de personal especializado. “Personal especializado ya se encuentra en el lugar de los hechos”, informó.

Detalló que participan elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, quienes llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Además, estas labores se desarrollan en coordinación con distintas corporaciones de emergencia y seguridad, enfocadas tanto en el procesamiento de la escena como en la atención a las personas afectadas.

Las víctimas son originarias del estado de Jalisco

Víctimas de volcadura en Nayarit eran de Jalisco

La Fiscalía también dio a conocer la lista de personas lesionadas, entre ellas menores de edad, quienes fueron trasladadas a hospitales para su valoración y atención.

Precisó que las víctimas son originarias del estado de Jalisco, por lo que se estableció “coordinación y colaboración” con autoridades de esa entidad para el seguimiento del caso.

Mientras avanzan las indagatorias, la autoridad reiteró que la información es preliminar y podría actualizarse conforme evolucione el estado de salud de las personas hospitalizadas.

“Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones”, indicó.

Finalmente, la Fiscalía aseguró que los avances serán comunicados de manera puntual a la ciudadanía conforme se cuente con datos confirmados sobre este hecho.