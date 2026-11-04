Renuncia Yeraldine Bonilla, exgobernadora suplente de Rocha: ‘La política exige entrega y congruencia’

Bonilla Valverde recordó que fue la primera mujer en ser nombrada gobernadora en Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro)

Yeraldine Bonilla Valverde presentó la tarde de este miércoles 4 de noviembre su renuncia como secretaria general del Gobierno de Sinaloa, puesto que retomó luego de haber suplido a Rubén Rocha Moya cuando pidió licencia.

A través de un escrito en redes sociales, la ahora exfuncionaria indicó que su renuncia se la presentó a la actual gobernadora Graciela Domínguez Nava, a quien le deseó el mayor de los éxitos.

En su mensaje de despedida, la exgobernadora suplente de Sinaloa destacó que “hoy la política nos exige, como nunca, oficio, entrega y mucha congruencia”.

También agradeció al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien no ha regresado al cargo luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de posibles nexos con el narcotráfico.

“Al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, le agradezco haber confiado en mí para ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en nuestro estado”, indicó.

Bonilla Valverde recordó que fue la primera mujer en ser nombrada gobernadora en Sinaloa, lo cual calificó como el más alto honor de su vida.

“Entregué todo mi esfuerzo y energía en esos meses en los que me permitieron servirle a las y los sinaloenses”, agregó en su mensaje.

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

El pasado mayo, Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina de Sinaloa luego que el Congreso local aprobó la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya.

En ese momento, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya por 30 días.

Luego, aprobó por unanimidad que fuera Bonilla Valverde la suplente del gobernador señalado por las autoridades estadounidenses de presuntos nexos con ‘Los Chapitos’.

Antes de ser nombrada gobernadora interina, Yeraldine Bonilla era secretaria general de Gobierno, aunque ya había utilizado otros cargos dentro de la administración de Rocha Moya.

Ella era la primera opción entre los nombres que se mencionaron podrían ser los suplentes del gobernador, ya que la Constitución de Sinaloa establece que “las faltas temporales del gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el secretario de Gobierno con el carácter de encargado del despacho”.

¿Por qué Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa?

La noche del viernes del 1 de mayo de este año, Rocha Moya ofreció un mensaje en el que explicó su decisión de pedir licencia al cargo de gobernador.

Señalo que la separación temporal de su cargo es por el tiempo que duren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador”, señaló.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra“, argumentó.

“A mi pueblo y a mi familia, los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo puedo decir con firmeza en el momento en que las instituciones de nuestro país lo requieran”, aseguró el gobernador emanado de las filas de Morena.