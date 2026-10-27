Antonio Betancourt acusa amenazas de muerte de personal de la alcaldía Álvaro Obregón: ‘Traía una pistola’

Antonio Betancourt aseguró que el accidente ocurrió en las inmediaciones de la Plaza de Toros México; el camión tenía un cartel con la imagen del alcalde de la Antonio Betancourt. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Antonio Betancourt, conductor de TV Azteca, denunció que recibió amenazas de muerte por parte de un hombre presuntamente vinculado con la alcaldía Álvaro Obregón, después de que un camión de limpieza chocó contra su automóvil en la CDMX.

El incidente ocurrió la tarde del pasado lunes 26 de octubre, cuando uno de los presentadores de MasterChef 24/7 regresaba de su trabajo y circulaba cerca de la Plaza de Toros México. De acuerdo con su testimonio, el vehículo que lo impactó no tenía placas de circulación, pero llevaba una manta con la imagen del alcalde Javier López Casarín.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Betancourt relató los momentos de angustia que vivió durante el altercado, en el que aseguró que un hombre lo amenazó de muerte y afirmó que llevaba una pistola, la cual utilizaría si intentaba seguir al camión.

¿Cómo ocurrió el accidente y las amenazas contra Antonio Betancourt?

Antonio Betancourt explicó que se encontraba cerca de su domicilio cuando un camión de limpia impactó su automóvil y le provocó daños considerables. De acuerdo con su relato, la unidad no tenía placas de circulación ni otros elementos que permitieran identificarla.

“Yo lo único que hice fue quedarme en mi carro y marcarle al seguro. Suponía que iba a ser algo violento porque venían cuatro, cinco personas, no recuerdo cuántas dentro del autobús. Se bajaron todas y rodeaban el auto”, relató.

Mientras esperaba la llegada del personal de su aseguradora, Betancourt llamó al 911 para solicitar una patrulla. Sin embargo, aseguró que ningún elemento policial acudió a auxiliarlo. Poco después, un hombre se acercó al conductor y comenzó a amenazarlo tras el choque.

“Y de repente llegó una persona a agredirme y a decirme que la unidad se iba a ir y que si yo me atrevía a seguirlos, él me iba a matar. Que en el carro traía una pistola y que me iba a matar”, relató Betancourt.

El presentador aseguró que no había provocado ninguna confrontación con los ocupantes del camión, pues su intención era resolver el accidente mediante su aseguradora. No obstante, afirmó que el hombre continuó con las intimidaciones e incluso le impidió regresar a su automóvil para resguardarse.

De acuerdo con Betancourt, el sujeto que lo amenazó era un hombre de complexión robusta, de aproximadamente 1.70 metros de estatura y al que le faltaba un ojo. De igual forma, sostuvo que se trataba de una persona vinculada con la administración de Álvaro Obregón.

El presentador expresó su frustración porque varias personas presenciaron las amenazas sin intervenir. Entre lágrimas, reconoció que sintió miedo durante el enfrentamiento y lamentó la violencia que sufrió tras el accidente vial.

“Me amenazó de una manera que nada más de recordarlo, me amenazó físicamente, me estresa mucho, no es algo que estoy acostumbrado a vivir”, comentó.

¿Qué denunció Antonio Betancourt sobre la actuación de las autoridades?

Además de las amenazas, Antonio Betancourt cuestionó la falta de respuesta de los servicios de emergencia, pues aseguró que permaneció en el lugar sin recibir ayuda de las autoridades, pese a solicitarla a través del 911.

El conductor señaló que frente al lugar del accidente había una cámara del C5 de la CDMX. Sin embargo, cuando buscó un botón de emergencia para solicitar ayuda, no encontró ninguno.

“Esta es en la ciudad que vivimos, en donde por un incidente vial te pueden matar. Esa es la ciudad en la que vivimos. Y ese es el tipo de alcaldes que tenemos, que tienen a ese tipo de personas trabajando para las alcaldías”, expresó.

Ante lo sucedido, Betancourt anunció que presentaría una denuncia formal y manifestó su intención de obtener las grabaciones de las cámaras de vigilancia, con la esperanza de que el equipo estuviera en funcionamiento y hubiera registrado el enfrentamiento.

Antonio Betancourt es un comunicador y creador de contenido mexicano que desarrolló parte de su trayectoria en la producción digital para empresas como E! Entertainment, Telemundo y TelevisaUnivision.

En los últimos años, participó como conductor digital de La Academia 2024 y en proyectos de MasterChef, donde realizó entrevistas y creó contenido exclusivo para redes sociales.