¿Qué le pasó al streamer ‘Komanche’? Esto sabemos sobre su muerte en Monterrey

Komanche fue un streamer dedicado al contenido de videojuegos. Esto sabemos de su muerte. (Foto: ChatGPT/Freepik)

El ‘Komanche’ murió en una vivienda de Monterrey, Nuevo León. El caso es investigado por las autoridades estatales, mientras se difunden detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado sin vida dentro del inmueble.

El streamer, cuyo nombre es Carlos Mauricio Gómez, residía en la capital de Nuevo León desde hace varios años. Antes de su fallecimiento, también mencionó públicamente sobre sus problemas de salud mental y las experiencias personales que enfrentó.

Además, es conocido por su proyecto Squid Craft Games, competencia del juego Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar. Esto le dio popularidad en la plataforma Twitch.

¿Qué sabemos de la muerte de ‘Komanche’?

El influencer fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

La información inicial sobre el hallazgo fue publicada por Quadratín, que señaló que las autoridades acudieron a un domicilio de la zona después del reporte para revisar el inmueble. En ese momento, la identidad de la persona localizada todavía no había sido confirmada oficialmente.

Posteriormente, N+ y difundió información sobre el caso y señalaron que las autoridades de Nuevo León investigaban el fallecimiento del streamer conocido como ‘El Komanche’.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. Los primeros reportes señalaron que no se habían identificado huellas visibles de violencia, aunque las circunstancias del fallecimiento debían determinarse mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Hasta el momento, fuentes policiacas indicaron que el joven fue localizado pendiendo de una cuerda, la cual tenía amarrada al cuello y estaba atada a unos barrotes de una ventana ubicada en el segundo piso de la vivienda, informó Telediario.

¿Quién fue el ‘Komanche’?

‘Komanche’ era el nombre con el que se conocía en internet a Carlos Mauricio Gómez, creador de contenido originario de El Salvador que construyó una comunidad en torno a sus transmisiones en vivo, videojuegos y colaboraciones con otras personalidades del entretenimiento digital.

Su actividad en plataformas como Twitch le permitió ganar popularidad entre el público hispanohablante. Uno de los proyectos con los que se relacionó su nombre fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft que reunió a numerosos streamers y creadores de contenido.

El evento, inspirado en la serie El juego del calamar, contó con la participación de figuras reconocidas de internet y contribuyó a consolidar este tipo de competencias entre las comunidades de videojuegos.

En 2022, ‘Komanche’ se mudó a México y estableció su residencia en Monterrey. Además de compartir contenido relacionado con videojuegos, el creador también utilizó sus plataformas para hablar de experiencias personales. En 2023 publicó un video en YouTube en el que abordó sus problemas de salud mental.

El Komanche era un creador de contenido relacionado con los videojuegos. (Foto: Captura Ig @elkomanche)

¿Qué problemas de salud mental dijo tener ‘Komanche’?

En octubre de 2023, ‘Komanche’ compartió un video en el que habló sobre de su salud mental. En la grabación relató que enfrentó una crisis personal y necesitaba retomar la atención profesional.

El creador comenzó el video con una declaración sobre su experiencia: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”.

Durante esa publicación, explicó que recibió diagnósticos de depresión y trastorno bipolar en 2014, cuando tenía 19 años. También habló de ansiedad, obsesiones y esquizofrenia, padecimientos que mencionó al describir su historial de salud mental.

En su testimonio, ‘Komanche’ contó que había recibido atención psiquiátrica y que, después de alcanzar mayor estabilidad económica gracias a su trabajo en internet, dejó de acudir a consultas y suspendió su tratamiento.

Al reflexionar sobre esa decisión, reconoció: “Debí buscar ayuda y no lo hice (...) El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”.