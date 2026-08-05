¿Qué le pasó a César Gatélum? ‘No, la moto... Esos chavalos me dan miedo’, comentaron en vivo

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado este martes en la noche frente a un KFC en el norte de México, mientras realizaba una transmisión en vivo, como repartidor de delivery.

El Gabinete de Seguridad de México explicó en un comunicado en X que las autoridades federales y locales analizan si la agresión directa al influencer César Gastélum está relacionada con su contenido en redes sociales.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables”, menciona dicha instancia.

El caso llegó a la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó: “Están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de ver cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio”.

Alejandro Fierro y César Gastélum anunciaron una dinámica en sus redes sociales. (Foto: Instagram @aalejandrofierro).

Así fue la última transmisión de César Gastélum

Horas antes del ataque, el creador de contenido Alejandro Fierro había anunciado en historias de Instagram una dinámica con César en la plataforma Kick el 4 de agosto a las 6:00 de la tarde, llamada “Siendo Rappi en mi camioneta”.

En otra historia, Alejandro publicó un video desde la camioneta: “Habíamos tenido fallas técnicas, pero ya jálense al stream”.

Alrededor de las 8:00 de la noche, el grupo estaba frente a un restaurante de KFC, esperando un pedido. Durante la transmisión, actualmente inhabilitada en Kick y recuperada en fragmentos por la BBC y medios locales, los tres estaban bromeando y de pronto se notaron nerviosos luego de ver pasar a una motocicleta.

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos. (Foto: Cuartoscuro.com). (José Betanzos Zárate )

“No, la moto, la moto. No, ya me sentí bien mal (...) Guajiro, ¿te acuerdas cuando nos asaltaron en un camión?”, comenta uno de ellos; “Esos chavalos me dan miedo”, agregó otro.

Poco después, una motocicleta con dos sujetos —con cascos, pantalón de mezclilla, playera gris y negra— se detuvo enfrente de ellos y disparó directamente a la cabeza a Gastélum. La transmisión se detuvo en ese momento. Los dos acompañantes del influencer resultaron ilesos.

Alejandro Fierro dedica mensaje a César Gastélum

Este miércoles, Alejandro Fierro, influencer con 149 mil seguidores en Instagram, lamentó la muerte de su amigo en historias de Instagram:

“Estoy destrozado compadre. ¿Por qué me dejaste? Te amo, te amo, no me lo creo y no te lo merecías nunca esto. No entiendo la situación ni creo que la vaya entender. Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti, yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me esta pasando que no se lo deseo a nadie".

Alejandro Fierro y César Gastélum tenían varios proyectos juntos. (Foto: @aalejandrofierro).

Además, agregó otro mensaje: “¿Por qué? Cuando mi vida estaba agarrando color, le estaba echando las mejores ganas a un proyecto, que nació con un hermano que empezó a funcionar, pasa esto. Perdí a un compañero, me duele el alma (...) es el peor día de mi vida por cómo pasaron las cosas. Es una falta de respeto, alv todo, Todo lo que te paso, no teníamos malicia, por eso nos pasó lo que nos pasó, te mando un abrazo donde estés, me tienes destrozado".

César Gastélum tenía alrededor de 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y 16 mil 200 suscriptores en YouTube.

En general, su giro era el contenido de comedia y vida cotidiana, aunque, de acuerdo con la periodista Azucena Uresti, en un video de Gastélum hacen referencia a un cartel: “¿Arriba quién, arriba quién, Ramón?“, preguntan a un grupo de personas; ”¡Puro Mayo!“, responde alguien.