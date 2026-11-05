La urgencia de la Alfabetización Digital y el Upskilling

El término digitalización ha estado presente en diferentes publicaciones desde la década de los cincuenta, en aquel entonces concentrada en literatura de ciencias computacionales o ingeniería electrónica. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo la tecnología se ha ido permeando en todos los aspectos de nuestra vida, simplificando ciertos procesos, acelerando otros, incluso generando nuevos.

Sin embargo, así como la incorporación de tecnologías digitales ha generado un gran cambio en nuestro estilo de vida, también genera riesgos e incertidumbre, especialmente en tiempos recientes ante el surgimiento de la inteligencia artificial. Es entonces cuando conviene reflexionar sobre la importancia de la alfabetización digital y cómo es ésta la que nos permitirá utilizar la tecnología de la mejor manera.

Según datos de la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en México, 85% de las personas mayores a 6 años usó teléfono celular y 78% de los hogares en México tiene internet, lo que demuestra que el acceso a tecnología es amplio y accesible. Sin embargo, la mera posesión de activos tecnológicos no es suficiente para mejorar la calidad de vida de la población.

Podemos contrastar los datos antes presentados con estadísticas referentes a la inclusión financiera digital: a pesar del amplio uso del teléfono celular, sólo el 38% de las personas en México lo utilizó para acceder a la Banca Móvil, y más del 70% de las compras con montos superiores a $500 se realizan en efectivo. Nos hace falta aprender a utilizar mejor la tecnología. Entre los beneficios que un uso adecuado de la digitalización puede traer a la vida de las personas está el acceso a servicios a distancia sin importar en dónde se viva, el ahorro en tiempo al evitarse filas y costos de traslado y la posibilidad de acceder a servicios formales de ahorro, crédito y medios de pago que facilitan el emprendimiento y el crecimiento de los pequeños negocios.

¿Qué se requiere entonces para sacar todo el provecho a los avances que se nos presentan día a día? La respuesta es la alfabetización digital, es decir, aprender habilidades técnicas, cognitivas y críticas para usar, comprender y aprovechar las tecnologías digitales. Cuando las personas conocen más las herramientas, las usan con más confianza. La probabilidad de caer en fraudes cibernéticos, por ejemplo, puede caer más de 40% entre personas alfabetizadas digitalmente, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En el mercado laboral, las habilidades digitales son ampliamente reconocidas e incluso ofrecen un retorno salarial superior: según datos del Banco Mundial, en países de ingreso bajo y medio, los salarios para puestos que exigen al menos una habilidad digital pueden superar en 7.5% a los empleos regulares. Esto representa en sí mismo un incentivo para capacitarse en este tipo de habilidades.

Recientemente, el surgimiento y rápida expansión de uso y potencial de la Inteligencia Artificial ha hecho aún más urgente la necesidad de capacitación tecnológica. Ante la incertidumbre de muchos sectores sobre si la inteligencia artificial vendrá a suplir una gran cantidad de empleos, conviene recordar otras grandes revoluciones tecnológicas en la historia, que, si bien sí generan grandes cambios, también abren nuevas oportunidades. Seguramente habrá ciertos procesos que puedan optimizarse con el uso de la IA, pero la capacidad creativa de las personas tendrá más tiempo de pensar, explorar, crear, proponer.

Para ciertas personas se requiere una alfabetización digital desde lo más básico, pero para otros sectores el enfoque ahora es hacia el perfeccionamiento de competencias (el término upskilling en inglés), es decir, una mejora de habilidades que proviene de la capacitación continua. El acceso a las herramientas digitales y el conocimiento sobre su uso determinan hoy quién participa plenamente de la economía digital y quién se queda atrás.