¿Quién es Willian, el niño indígena que pide ayuda a Claudia Sheinbaum?

La familia de Willian busca ayuda para cubrir los gastos derivados de su atención médica en la Ciudad de México. (Especial).

Willian, un niño indígena de 10 años, originario de la comunidad de Zoquitlán, perteneciente al municipio de Atlixtac, en Guerrero, solicitó la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para recibir atención médica especializada por un tumor que tiene en la nariz y que, de acuerdo con lo expresado por el menor, le provoca dolores constantes.

A través de una fotografía en la que aparece sosteniendo un mensaje escrito a mano, Willian hizo un llamado directo a la mandataria federal para que lo ayude a conseguir los medicamentos, así como a agilizar los estudios y la atención médica que necesita para tratar su padecimiento.

En el escrito, Willian explica que su familia ha buscado ayuda en diferentes hospitales de Guerrero, entre ellos los de Tlapa de Comonfort y Chilpancingo, sin que hasta ahora haya conseguido los recursos médicos necesarios para realizar la operación que requiere para recuperar la salud.

El pequeño, quien también habla la lengua indígena tlapaneca, señala que posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México, donde actualmente recibe atención en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga.

Sin embargo, el seguimiento de su caso implica gastos que su familia no puede cubrir, debido a que necesita realizarse diversos estudios médicos, entre ellos tomografías y radiografías, además de conseguir los medicamentos que le solicitan para continuar con su valoración.

Familia de Willian tuvo que acudir a atención médica privada

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, ante la falta de medicamentos en los hospitales donde inicialmente buscaron atención, tuvieron que recurrir a una clínica particular para conseguir fármacos que permitieran disminuir las molestias del menor.

En su mensaje dirigido a Claudia Sheinbaum, Willian explica que todos los días siente dolor en la nariz y que el tumor continúa creciendo, por lo que pide apoyo para recibir el tratamiento correspondiente.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, soy Willian, de 10 años, soy de Zoquitlán, Atlixtac. Tengo un tumor en mi nariz. Nadie me ha ayudado”, escribió el niño al explicar parte del recorrido que ha realizado su familia para conseguir atención médica.

Asimismo, solicitó que las autoridades federales intervengan para que pueda recibir los estudios y medicamentos necesarios en el hospital de la Ciudad de México, donde actualmente es atendido.

La familia busca que el caso sea conocido por las autoridades de salud, a fin de facilitar el acceso a los servicios médicos especializados y evitar que la falta de recursos económicos impida continuar con la atención del menor.

El llamado también está dirigido a la ciudadanía que pueda contribuir con algún apoyo económico para cubrir los gastos de traslado, medicamentos y estudios clínicos que le han solicitado.