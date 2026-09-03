Confirman brote de salmonela en el Hospital General de México; 135 médicos fueron afectados

El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga confirmó un brote de gastroenteritis que afectó a 135 médicos residentes y de alta especialidad, de los cuales 41 permanecen hospitalizados para vigilancia y tratamiento.

El brote está asociado de manera preliminar al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional.

El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. De acuerdo con la información disponible, los médicos presentaron síntomas, principalmente, como dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito. Todas las personas se encuentran estables y bajo vigilancia médica.

Como parte de la investigación, se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados; en dos de ellos se identificó además confección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Ante esta situación, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

El hospital afirmó que la investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control.

¿Qué es la salmonella?

Salmonella spp. se refiere a un grupo de bacterias del género Salmonella que pueden causar una infección intestinal llamada salmonelosis.

En el documento que compartiste, el Hospital General de México señala que se encontró Salmonella spp. en muestras de personas que presentaron síntomas después de consumir alimentos del comedor institucional.

¿Qué provoca la Salmonella?

La infección puede causar principalmente:

Diarrea

Dolor o cólicos abdominales

Fiebre

Náuseas y vómito

Malestar general

Los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y varios días después de consumir alimentos o agua contaminados, dependiendo de la cantidad de bacterias y de la persona afectada.

¿Cómo se contagia?

La vía más común es el consumo de alimentos contaminados, especialmente cuando existe una inadecuada manipulación, cocción o conservación. También puede transmitirse por contaminación cruzada entre alimentos o por contacto con superficies contaminadas.

En el caso del Hospital General de México, la investigación todavía busca determinar la fuente específica de contaminación.

¿Qué significa ‘spp.’?

Salmonella spp. no significa una especie específica. La abreviatura spp. indica que se detectaron bacterias pertenecientes al género Salmonella, pero el documento no especifica cuál de sus especies o serotipos fue identificado.

Además, el comunicado señala que en dos casos hubo coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), otra bacteria que puede provocar diarrea.