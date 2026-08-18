EU retiró en julio 19 millones de huevos de EU por brote de salmonela; advierten de riesgo de muerte

Texas concentra la mayoría de los contagios de salmonela, con 73 casos registrados, mientras que Luisiana ocupa el segundo lugar, con cinco. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock).

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reclasificó el retiro 19 millones de huevos durante el mes de julio como un retiro de clase 1, la designación de mayor riesgo de la agencia, por un brote de salmonela en seis estados.

La reclasificación, de acuerdo con la Universidad de Minessota, muestra “una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto violatorio cause graves consecuencias adversas para la salud o la muerte”.

¿Por qué Estados Unidos retiró 19 millones de huevos de tiendas en seis estados?

El retiro de huevos ocurrió el mes pasado por parte de Midwest Poultry Services. Los huevos eran vendidos en tiendas de comestibles de la cadena Kroger y Brookshire en seis estados: Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi y Nuevo México.

“Los huevos fueron producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con venta por o mejor por fechas entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026″, indicó un artículo de la Universidad de Minessota.

Los casos de la enfermedad habían sido identificados en 17 estados de Estados Unidos; sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha actualizado la cifra de personas afectadas desde su primer reporte.

Texas concentra la mayoría de los contagios, con 73 casos registrados, mientras que Luisiana ocupa el segundo lugar, con cinco.

Cuando se anunció inicialmente el retiro de los huevos, la FDA contabilizó 98 personas infectadas con la cepa de Salmonela relacionada con el brote, de las cuales 26 requirieron hospitalización. Hasta ese momento, no se habían reportado fallecimientos.

Ante el retiro del producto, la FDA recomendó a los consumidores que aún tengan estos huevos no consumirlos y desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonela?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) detalló que, en las personas, los síntomas de la infección por Salmonella incluyen:

Fiebre

Diarrea (que puede volverse severa y puede ser sanguinolenta)

Vómito

Calambres en el estómago

La institución gubernamental estadounidense explicó que los síntomas comienzan de seis horas a seis días después de que una persona come accidentalmente algún producto infectado con salmonela.

“La mayoría de las personas mejoran en cuatro a site días sin necesidad de ver a un médico, pero deben beber mucha agua y otros líquidos. A veces, la diarrea puede ser tan grave que la persona necesita ir al hospital”, advirtió la FDA.

Apuntó que los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, ancianos y personas con sistemas inmunes debilitados (como las personas con cáncer u otras enfermedades) tienen un mayor riesgo de contraer una infección grave por la Salmonella y pueden morir si sus síntomas son graves.