Fotografía cedida por la casa de subastas Sotheby's donde se observa la obra 'Congreso de los pueblos por la paz' pintada por Frida Kahlo.

La casa de subastas Christie’s retiró de una de sus grandes ventas que se celebran este martes el cuadro ‘Congreso de los pueblos por la paz’, de la artista mexicana Frida Kahlo, luego de que el Gobierno de México solicitara información sobre su procedencia.

“En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar la pieza de momento para hacer más investigaciones. Esperamos vender esta obra más adelante”, dijo un portavoz de Christie’s al diario ArtNews y otros medios especializados.

La obra, que ya no figura en la página web de Christie’s, estaba estimada para su venta entre 2.5 y 3.5 millones de dólares.

Según una nota del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) de México, la solicitud se fundamentó en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en la declaratoria que reconoce la obra de Frida Kahlo como monumento artístico.

La venta de las piezas de Kahlo (1907-1954) no está prohibida, pero sí su exportación definitiva al ser considerada monumento artístico, especificó.

Por lo anterior, afirmó que da seguimiento al caso en coordinación con el Fideicomiso de Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México, y actúa conforme a las obligaciones marcadas por la Ley Federal sobre Monumentos.

Según especialistas, el cuadro de la pintora mexicana fue sustraído del museo Casa Azul, ubicada en el antiguo barrio de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, donde se puede conocer la vida y obra de Kahlo.

En un comunicado, el Museo Frida Kahlo también dijo que da seguimiento al caso como parte de su compromiso con la preservación y el conocimiento del legado de la artista.

“Conforme a los protocolos, se ha informado a la casa de subastas Christie’s que la obra está comprendida en una investigación en curso a cargo de las autoridades mexicanas competentes”, apuntó el documento.

Además, indicó que “existe una carpeta de investigación que reúne información sobre diversas obras, entre ellas ‘Congreso de los pueblos por la paz’” y que las autoridades mexicanas competentes ya atienden el asunto y continúan dando seguimiento a la investigación.

En paralelo, el Inbal informó que, por conducto de su área jurídica, solicitó a Christie’s la documentación que acredite la procedencia y la propiedad de la pintura.

La pintura ‘Congreso de los pueblos por la paz’ fue elaborada por Kahlo en octubre de 1952 y la donó al Congreso de la Paz, por lo que la pieza salió de México tres décadas antes de la publicación del decreto que declaró monumento artístico la obra de la artista, publicado en 1984.