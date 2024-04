Encuesta El Financiero: ¿Cuál es la única categoría en la que se ‘desploman’ Sheinbaum, Gálvez y Máynez?

A unos días de que las elecciones 2024 en México cumplan dos meses de campañas electorales, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez ya se preparan para el segundo debate presidencial que se realizará la noche del domingo 28 de abril.

Uno de los aspectos que los tres candidatos presidenciales deben tomar en cuenta es su posición en las preferencias electorales, de acuerdo con las encuestas presidenciales 2024, con el objetivo de saber cómo proceder en el segundo careo de aspirantes a Palacio Nacional y para confirmar si su estrategia de campaña ha sido la adecuada.

Al revisar la Encuesta El Financiero más reciente, publicada este viernes 26 de abril, dos días antes del debate presidencial, se puede observar que hay una categoría en la que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México; Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PRI, PAN y PRD, así como Jorge Álvarez Máynez, aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, han caído hasta 23 puntos.

Así va la intención de voto, según la encuesta de candidatos a la Presidencia 2024

La intención de voto en las elecciones 2024 en México para presidente favorece a Claudia Sheinbaum Pardo, quien mantiene su ventaja sobre Gálvez Ruiz y Álvarez Máynez,

De acuerdo con la Encuesta El Financiero, Claudia Sheinbaum Pardo reúne 49 por ciento de las preferencias electorales. Esa cifra es 17 puntos superior a la que consigue Xóchitl Gálvez Ruiz, quien junta 32 por ciento de las preferencias. Jorge Álvarez Máynez aparece en un lejano tercer lugar con 8 por ciento. El ejercicio también establece que 11 por ciento de las personas encuestadas no expresó preferencia.

El ejercicio de El Financiero se realizó del 17 al 24 de abril, fechas en las que se consultó a mil 360 electores.

La encuesta agrega que las variaciones respecto del sondeo anterior son mínimas y se trata de apenas dos puntos de variación negativa en el apoyo a Claudia Sheinbaum y Gálvez, y un punto de variación positiva para Máynez. “Al parecer, todo estable en la superficie”, indica Alejandro Moreno, Director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero.

¿Quién ganó el primer debate presidencial 2024? Encuesta El Financiero tiene la respuesta

La Encuesta El Financiero establece que Claudia Sheinbaum ganó el primer debate presidencial.

La Encuesta El Financiero también responde una de las preguntas más comunes: ¿Quién ganó el primer debate presidencial 2024? Para resolver la duda, se preguntó a las personas encuestadas sobre su opinión del primer agarrón entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Ante la pregunta “el domingo 7 de abril hubo un debate presidencial, ¿usted sí lo vio, no lo vio pero se enteró después, no lo vio ni se enteró, no contesto”, 44 por ciento de personas encuestadas señaló que sí lo vio, mientras que 33 por ciento no lo vio pero se enteró después.

Cuando se cuestionó “¿quién ganó el debate?”, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena, PT y Partido Verde, arrasó con los otros dos candidatos presidenciales. La aspirante de la Cuarta Transformación ganó el debate, según 44 por ciento de los encuestados.

El segundo lugar es para Xóchitl Gálvez, quien apenas alcanza un 18 por ciento, mientras que Jorge Álvarez Máynez, cuyos memes dominaron el primer debate presidencial, apenas alcanza un seis por ciento.

¿Cómo van las encuestas presidenciales de 2024? Esta es la categoría en la que caen las dos candidatas y el candidato

Sheinbaum Pardo, Gálvez Ruiz y Álvarez Máynez comparten una caída al momento de evaluar si su campaña se basa en propuestas o en ataques.

La opinión sobre la campaña de Claudia Sheinbaum señala que 51 por ciento considera que hace mas propuestas de gobierno, mientras que 29 por ciento indica que realiza más ataques contra sus rivales. La cifra de 51 por ciento implica una baja desde el 68 por ciento obtenido en marzo.

Xóchitl Gálvez es la que más cae. En marzo pasado, 46 por ciento de las personas encuestadas consideraba que hacía mpás propuestas; sin embargo, solo 23 por ciento conserva esa percepción, de acuerdo con la Encuesta de El Financiero.

En el caso de Álvarez Máynez, la percepción pasó de 29 a 22 por ciento de marzo a abril.

Segundo debate presidencial 2024: ¿Dónde y cuándo verlo?

Las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez se autodenominaron ganadoras del encuentro, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la segunda partida, que se realizará el domingo 28 de abril, a las 20:00 horas.

El segundo debate se realizará en los Estudios Churubusco, que se ubican en el número 2 de la calle Atletas, en la colonia Country Club, alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.