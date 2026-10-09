(FOTOS) Terremoto de 7.7 en Panamá colapsa edificios y deja carreteras dañadas

Las imágenes muestran un edificio colapsado y vehículos aplastados, así como la cúpula de una iglesia con afectaciones en su infraestructura. (EFE).

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Las autoridades del país no han informado de momento del alcance del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá. (EFE).

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió hoy amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

Los medios panameños reportaron daños en al menos un edificio en Penonomé, la capital de la provincia de Coclé, a unos 150 kilómetros de Ciudad de Panamá.

Un socorrista observa una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. (EFE).

Las imágenes muestran un edificio colapsado y vehículos aplastados, así como la cúpula de una iglesia con afectaciones en su infraestructura y una carrera agrietada en el estado central de Veraguas.

Por su parte, Miguel Batista, alcalde del municipio de Pedasía (ubicado a 64 kilómetros del epicentro del terremoto) informó al medio local Telemetro Reporta que “no se reportaron pérdidas humanas”.

Batista manifestó que “se debe guardar la calma”, y que hablo con el propietario de un edificio en donde “no se reportan víctimas, sí hay vehículos con bastante afectación, ese edificio colapsó en su totalidad”.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas.(EFE).

Tras este terremoto en Panamá se han sentido varias réplicas de magnitudes de hasta 6,6.

Debido al terremoto en Panamá, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile reportó también una amenaza de tsumani y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur.

Terremoto en Pnamá se suma a los de Colombia y Venezuela

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud. En Venezuela, ocurrieron los primeros dos sismos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Socorristas acordonan el edificio de la Gobernación de Penonomé afectado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá. (EFE).

Según el último informe del Gobierno venezolano ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos dejaron al menos 6 mil 509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un terremoto de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.