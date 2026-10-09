Terremoto de 7.7 sorprende a periodistas deportivos en plena transmisión en Panamá: ‘Fue un gran susto’

Uno de los camarógrafos del programa de 'A la Candela' terminó lesionado tras el sismo de 7.7 en Panamá. (Foto: EFE, ChatGPT)

Los periodistas deportivos del programa A La Candela vivieron momentos de tensión cuando un terremoto de magnitud 7.7 en Panamá los sorprendió durante una transmisión en vivo. Ante la intensidad del movimiento, los comunicadores interrumpieron el programa y abandonaron el recinto para ponerse a salvo.

El incidente ocurrió este viernes 9 de octubre, durante una emisión de A La Candela, de Deportes RPC, desde Santiago de Veraguas, Panamá, donde 3 presentadores y 2 invitados vinculados con el equipo de futbol Veraguas United participaban en una conversación deportiva.

La transmisión transcurría con normalidad cuando los participantes comenzaron a percibir los primeros movimientos. Al principio reaccionaron con sorpresa, sin imaginar que el temblor aumentaría de intensidad en cuestión de segundos.

Sin embargo, la situación cambió cuando el movimiento se intensificó. En el recinto, que parecía formar parte de un restaurante, se escuchó el ruido de vidrios que se rompían, mientras el ventilador y el televisor ubicados detrás de los conductores se sacudían con fuerza. Las plantas también se balancearon de un lado al otro y otros objetos comenzaron a moverse por la intensidad del terremoto.

Los periodistas interrumpieron su conversación y se levantaron de sus asientos ante el temor de que alguna estructura pudiera caer sobre ellos. Uno de los conductores se cubrió la cabeza y salió corriendo, mientras que otras 2 personas permanecieron unos instantes más en el lugar antes de salir del encuadre de la cámara.

La cámara permaneció encendida y registró cómo el recinto continuaba sacudiéndose, incluso después de que los comunicadores abandonaron el lugar.

‘Nadie estaba preparado para vivir esa experiencia’: David Samudio sobre el sismo en Panamá

David Samudio, uno de los conductores del programa A La Candela, relató cómo vivió el terremoto durante una entrevista con Canal 7 de Costa Rica.

“Yo pensé que había sido un camión, pero cuando se mueve todo, pues había que abandonar la transmisión. Nos portamos bien porque nadie estaba preparado para vivir esa experiencia en media transmisión”, comentó.

Samudio también describió el ambiente que encontró después de abandonar el recinto. Desde las calles de Santiago de Veraguas, señaló que el terremoto provocó temor entre los habitantes.

“Yo estoy en la calle, hay temor, no es algo de todos los días. La verdad, nos da gran impresión ver lo que ocurrió en otros lugares de Panamá, donde se ven estructuras que se fueron al piso”.

Posteriormente, David Samudio compartió un mensaje en sus redes sociales para confirmar que se encontraba bien y agradecer a quienes se preocuparon por su estado de salud después de observar las imágenes de la transmisión.

“Fue un gran susto lo que nos pasó, no suele pasar esto en Panamá y siempre hay que estar preparados”, expresó.

En la misma publicación, María Antonella Spirito, compañera de Samudio, ofreció más detalles sobre lo que sucedió dentro del inmueble.

“Fue súper estresante, estábamos en un edificio con un techo de vidrio y parecía que iba a romperse, gracias a Dios no se rompió. Están todos bien, solo el camarógrafo tuvo una lesión. Todos corrieron, algunos se tiraron al piso”, comentó.

Otro de los periodistas que participaba en la transmisión, Edgardo Vidal, también utilizó sus redes sociales para informar sobre el estado de sus compañeros después del terremoto.

“Qué susto. Gracias a Dios todos los compañeros estamos bien”.

¿Qué daños dejó el terremoto de 7.7 en Panamá?

El terremoto que interrumpió la transmisión de A La Candela ocurrió este viernes 9 de octubre, aproximadamente a las 12:56 horas, tiempo local de Panamá, y se sintió con fuerza en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento alcanzó una magnitud de 7.7, con epicentro ubicado aproximadamente a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba y una profundidad de 12.6 kilómetros.

El terremoto provocó evacuaciones de edificios, hospitales y oficinas, además de interrupciones temporales de actividades y servicios. Entre las provincias donde se reportaron afectaciones se encontraron Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

Las autoridades panameñas informaron sobre daños en viviendas y otras construcciones, así como personas con lesiones menores. También se emitieron avisos preventivos ante el posible riesgo de tsunami, que posteriormente fueron levantados.

El terremoto estuvo acompañado de réplicas y motivó revisiones de infraestructura en distintas regiones del país. En los balances preliminares difundidos por las autoridades no se confirmaron víctimas mortales.