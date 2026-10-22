Política pública de la presidenta Sheinbaum le va bien a Guerrero: Esthela Damián

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, afirmó que “A Guerrero le va muy bien la política pública de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de vivienda”, y destacó que las autoridades municipales, estatales y dependencias del sector habitacional coordinarán esfuerzos para garantizar la meta nacional de construir y entregar 1 millón 800 mil viviendas dignas durante el presente sexenio.

Damián Peralta subrayó que esta ambiciosa estrategia —coordinada a través de la SEDATU, la CONAVI, el INFONAVIT y la Financiera para el Bienestar— está diseñada con una perspectiva de justicia social que pone al centro a sectores históricamente excluidos: las mujeres jefas de familia, las mujeres e integrantes de comunidades indígenas y a las familias de menores ingresos que carecen de seguridad social formal.

“A Guerrero le va muy bien la política pública de la Presidenta en materia de vivienda. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo comprende con absoluta claridad que la vivienda no es un negocio ni una mercancía para el lucro inmobiliario, sino un derecho humano supremo consagrado en nuestra Constitución. El objetivo nacional de construir 1.8 millones de viviendas y otorgar créditos accesibles sin intereses excesivos representa una luz de esperanza para miles de familias en nuestras ocho regiones, muy particularmente para nuestras mujeres indígenas, madres solteras y jóvenes que por décadas no tuvieron posibilidad real de heredar un techo seguro.”, afirmó.

Recordó que en el país persisten más de 8.9 millones de viviendas en situación de rezago habitacional o hacinamiento, y que en Guerrero esta condición ha afectado de forma crítica a las familias en zonas rurales, la Montaña, la Sierra y las periferias urbanas.

En ese contexto, enfatizó que la meta federal de edificar 1.8 millones de acciones de vivienda beneficiará de manera directa a cerca de 6 millones de mexicanas y mexicanos, además de regularizar miles de escrituras para brindar certeza jurídica patrimonial.

“Para que la transformación sea una realidad tangible en la vida de nuestra gente, es fundamental que sumemos voluntades. Es de subrayar que los gobiernos municipales y las autoridades competentes colaborarán con celeridad en la identificación y facilitación de suelo servido, la agilización de licencias y la garantía de servicios básicos de agua, drenaje y electricidad. Si trabajamos unidos, sin distingos y a ras de cancha, lograremos que el Plan Nacional de Vivienda eche raíces sólidas en Guerrero, devolviéndole la dignidad y el bienestar a quienes menos tienen.”, externó.

Finalmente, Damián Peralta reafirmó su compromiso de dar seguimiento y ser una facilitadora permanente en territorio para que los programas del Bienestar en materia de suelo, vivienda y escrituración sigan llegando sin intermediarios y directamente a las familias de la entidad.