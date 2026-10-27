Amenazan en Palacio Municipal de Mazatlán al padre de la alcaldesa: ‘Renato, respeta el acuerdo o atente’

Una cabeza humana fue abandonada la mañana de este martes 27 de octubre frente a las oficinas de Ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán, acompañada de un mensaje intimidatorio dirigido a Renato Palacios Velarde, quien es el padre de la alcaldesa.

Junto a la cabeza, de una persona de sexo masculino, fue localizado un mensaje con la siguiente amenaza: “Renato, respeta el acuerdo que tenemos en Cerritos o atente a las consecuencias, el que avisa no es traidor”.

Según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los policías municipales observaron a dos hombres que descendieron de una camioneta sobre la calle Guillermo Nelson, en el Centro Histórico, y se dirigieron al inmueble con la hielera para abandonarla en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán, Sinaloa, alrededor de las 6:30 horas.

Cuando los agentes intentaron abordarlos, ambos sujetos arrojaron el recipiente en el pasillo ubicado frente a la oficina de Ingresos. Media hora después del hallazgo, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y solicitaron la intervención del Servicio Médico Forense (Semefo) para el retiro de los restos.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y procesar la escena.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo, donde se practicarán los estudios de genética forense para determinar la identidad de la víctima.

En tanto, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva reforzaron la vigilancia en los accesos al Palacio Municipal y en las calles aledañas de la colonia Centro.

El hallazgo también provocó restricciones temporales en la atención al público en las oficinas del Ayuntamiento, mientras los peritos concluían el levantamiento de evidencias.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, establecer la identidad de la víctima y determinar quiénes abandonaron los restos humanos en el recinto municipal.

Con información de Quadratín