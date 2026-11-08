Localizan a alcalde de Río Bravo; Harfuch informa que Miguel Ángel Almaraz fue encontrado a salvo

El Gabinete de Seguridad encontró con vida al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz. (Foto: X de Omar García Harfuch)

Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, fue localizado con vida, la mañana de este domingo, luego de haber sido privado de la libertad una noche antes en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde fue localizado, gracias al trabajo conjunto de los tres estados con las fuerzas federales.

¿Qué estados habían montado operativos para localizar al alcalde?

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que las fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas mantienen coordinación para localizar a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, presidente municipal de Río Bravo, y a sus acompañantes, tras reportarse su probable privación ilegal de la libertad en territorio potosino.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó, en un comunicado, que tuvo conocimiento del caso la noche del sábado 7 de noviembre, a partir de una comunicación recibida en la guardia de la Policía de Investigación destacamentada en Río Bravo.

De acuerdo con la información recibida, los hechos ocurrieron la tarde de ese día en una localidad de San Luis Potosí.

A partir de ese reporte, la institución estableció comunicación con su homóloga de San Luis Potosí y desplegó personal al estado para acompañar a los familiares del alcalde y colaborar en las labores de búsqueda.

Además, la Fiscalía tamaulipeca activó la coordinación operativa con las autoridades de Zacatecas, debido a que, según información que todavía se encuentra en proceso de investigación, las operaciones de búsqueda y localización podrían extenderse hasta esa entidad.

La dependencia señaló que mantiene contacto con personas cercanas al presidente municipal y participa en las acciones para localizarlo junto con sus acompañantes; también indicó que continuará la coordinación institucional con las fiscalías de San Luis Potosí y Zacatecas.

Primeras indagatorias

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó que, de acuerdo con los primeros datos recabados, la presunta privación ilegal de la libertad ocurrió sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio de Zacatecas, y no en San Luis Potosí.

La dependencia señaló que, según el testimonio de una de las personas afectadas, los ocupantes fueron abandonados sobre la carretera y posteriormente solicitaron ayuda en Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el estado vecino, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe y estableció coordinación con las autoridades de Zacatecas y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que, de acuerdo con la información obtenida hasta el momento, la privación de la libertad del alcalde ocurrió en la comunidad de Cedros, San Luis Potosí.

Despojan vehículos en la carretera

También informó que tomó conocimiento del despojo con violencia de diversos vehículos en los límites de ambas entidades y que, mediante la colaboración de distintas corporaciones de seguridad, fue posible acudir por víctimas zacatecanas a territorio potosino y trasladarlas de manera segura hasta sus domicilios en Zacatecas.

Respecto a la búsqueda del presidente municipal, la dependencia señaló que mantiene comunicación y coordinación con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas, mientras realiza acciones de investigación en la zona limítrofe y, previa autorización, ingresa a territorio potosino para localizar al alcalde y dar con el paradero de los responsables.

En estas labores participan autoridades federales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas mantiene un despliegue en la zona.

¿Qué dijo el gobernador de Tamaulipas sobre el alcalde de Río Bravo?

El gobernador Américo Villarreal señaló en sus redes sociales que su administración da seguimiento puntual al caso y mantiene comunicación permanente con las autoridades para conocer los avances.

“Estamos atentos a la situación de su familia y mantenemos comunicación permanente con las autoridades para conocer los avances”, publicó.

El mandatario sostuvo que la prioridad es salvaguardar la seguridad del alcalde y aseguró que su gobierno continuará trabajando para atender la situación.