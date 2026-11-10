La pista que llevó a ‘Beto El Mexa’: De California hasta Autlán, Jalisco

Alberto Alonso Alencastro es uno de los de los 3 individuos, descendientes de migrantes ilegales que arremetieron contra un hombre que acababa de ser padre de trillizos, y lo confundieron con un presunto ladrón de vehículos pesados, hechos ocurridos el pasado 3 de febrero. Estaban protegidos bajo las leyes santuario, y según las investigaciones federales huyeron a ocultarse en México.

Las denominadas Leyes Santuario son un conjunto de políticas estatales y municipales que limitan la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración, y el término se refiere a cientos de ciudades, y condados, además varios estados que restringen el uso de recursos locales para tareas de control migratorio.

Apodado como “Beto El Mexa”, fue aprehendido por agentes de la Policía del Estado de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro, identificado como objetivo prioritario por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), y se le ejecutó una orden de captura vigente, emitida en su contra por un tribunal de California, Estados Unidos, por el delito de homicidio.

Es originario del estado de California, y su aseguramiento se derivó de un dispositivo de rastreo en el que intervinieron agentes de la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Cibernética, el Grupo de Operaciones Tácticas y el Escuadrón Aerotáctico Titán, adscritos a la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Fue localizado en la localidad de La Lima, dentro del municipio de Autlán en el sur de la entidad, donde los policías confirmaron su identidad a través de la Dirección de Control y Verificación Migratoria de la Embajada de Estados Unidos en México, y se le trasladó a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), después quedó a disposición del Tribunal Superior del Estado de California.

¿De qué se le acusa al ‘Beto Mexa’?

El “Beto Mexa” participó en la privación de la libertad y posterior asesinato de Avtar Singh, cuyo cuerpo sin vida se encontró en el lago Berryessa; contaba con 57 años, fue reportado como desaparecido el 17 de febrero, en la comunidad de Tracy, en el Condado de San Joaquín, en la cercanía de un templo sij, religión monoteísta originaria de la región de Punyab, entre India y Pakistán.

Videos de seguridad captaron el momento en el que el detenido, y otros dos individuos, hermanos entre sí, obligaron a la víctima a subir a una camioneta SUV de color blanco.

En su momento, el sheriff del condado, Patrick Withrow, emitió un posicionamiento que aludía a que Singh no era el objetivo original de sus asesinos, “estaban buscando otro tema, parece, y cuando él no les dio las respuestas que estaban buscando, aparentemente por eso lo agarraron por alguna razón y se lo llevaron en su lugar”, dijo el sheriff de San Joaquín, Patrick Withrow.

El cadáver fue localizado el pasado 20 de febrero, y Deep Singh, portavoz del templo sij, dijo que Avtar estaba con sus trillizos de 1 año en el momento en que fue plagiado, su esposa llegó al sitio y se encontró con a los bebés solos, pero ilesos, “era una persona muy agradable, humilde, honesta, trabajadora, puntual, además de que era un muy buen cocinero”.

Al momento falta detener a los presuntos cómplices del “Beto Mexa”: Alfonso Cresencia Segura Arellano y Bernabé Antonio Segura Arellanos, quienes permanecen prófugos.

El detenido ya se en encuentra en territorio estadunidense, y fue ingresado a una cárcel del condado de San Joaquín.