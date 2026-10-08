Lady Whistledown confirma nuevos cotilleos: Esto sabemos del spin-off de Violet Bridgerton

El universo de Bridgerton seguirá creciendo con una nueva serie limitada centrada en Violet Bridgerton, la matriarca de la familia. (Fotos: Netflix / IA).

Queridos y amables lectores, parece que en los salones de Mayfair todavía quedan demasiados secretos por descubrir. Cuando una familia tiene ocho hijos, varios romances y suficientes escándalos para llenar las páginas de Lady Whistledown, siempre habrá una historia más esperando su turno. Y Netflix, desde luego, sabe exactamente dónde buscarla.

Mientras la serie principal continúa su recorrido por los hermanos de la familia, el universo de Bridgerton llama al centro de la pista de baile a Violet Ledger, la matriarca.

La joven Violet y Edmund Bridgerton serán los protagonistas del nuevo spin-off de Bridgerton, todavía sin título oficial. (Foto: Liam Daniel/Netflix © 2023). (LIAM DANIEL/NETFLIX)

¿Qué se sabe de la serie sobre Violet Bridgerton?

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada conocida por ahora como Proyecto sin título de Bridgerton.

“Ya está en marcha una nueva serie que narrará el romance de una joven Violet con el vizconde Edmund Bridgerton. Pronto podrá usted presenciar la historia de amor que dio origen a todo, querido lector. Esta autora se asegurará de informarle de cualquier novedad. Hasta entonces...”, revela una carta firmada por Lady Whistledown.

Violet será la segunda figura de la franquicia en tener una historia derivada después de La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton.

Mientras cada una de las temporadas de la serie está basada en un libro de Julia Quinn, Violet no tiene una novela para ella sola, aunque aparece en todas y tiene un capítulo llamado El esplendor de Violet en Los Bridgerton: Felices para siempre, el noveno de la saga (recopilación de epílogos), donde se cuenta cómo conoció a Edmund, su matrimonio y viudez).

Ruth Gemmell interpreta a Violet Bridgerton en la serie principal de Netflix, mientras que Connie Jenkins-Greig dio vida a su versión joven en Queen Charlotte. (Foto: Nick Wall/Netflix © 2023). (NICK WALL/NETFLIX)

En Bridgerton, Ruth Gemmell da vida a la versión adulta de Violet; mientras Connie Jenkins-Greig interpreta a su versión joven en Queen Charlotte. Para esta nueva serie no ha confirmado el reparto.

Shonda Rhimes y Nicholas Nardini (productor de Queen Charlotte y guionista de Scandal) serán los showrunners y productores ejecutivos. Tom Verica (quien ha participado en Grey’s Anatomy) dirigirá la producción, mientras que Betsy Beers participará como productora ejecutiva.

La historia de Violet y Edmund explorará el romance que dio origen a la familia Bridgerton tal como se conoce en la serie. (Foto: Nick Wall/Netflix © 2023). (NICK WALL/NETFLIX)

Las temporadas confirmadas de Bridgerton: ¿Cuántos hermanos faltan?

La familia Bridgerton tampoco piensa abandonar los reflectores. Desde 2020, la serie ha seguido el romance de distintos integrantes de la familia, uno por temporada. El siguiente nombre en la lista es Francesca Bridgerton, quien ocupará el centro de la quinta temporada.

En la adaptación de Netflix hay un cambio relevante: Michael Stirling (interés amoroso de Francesca en los libros) será en la serie Michaela Stirling.

Masali Baduza interpreta a Michaela Stirling, uno de los personajes centrales de la quinta temporada. (Foto: Liam Daniel/Netflix © 2025) (LIAM DANIEL/NETFLIX)

La showrunner Jess Brownell explicó anteriormente a Tudum que la decisión buscaba ampliar la representación dentro del universo de la serie: “Nunca me pareció correcto no incluir también el amor queer dentro de esa fantasía”.

Netflix también anunció una sexta temporada; sin embargo, todavía no se ha revelado quién será el protagonista de esta última.

De los ocho hermanos, todavía quedan Eloise, Hyacinth y Gregory sin una temporada confirmada como protagonistas.

Así queda, por ahora, el árbol genealógico de los romances televisivos:

Bridgerton es una de las joyas de la corona de Netflix: la cuarta temporada debutó en el primer lugar de la lista global de series en inglés más vistas de la plataforma y entró al Top 10 en 92 países.

La compañía también destacó en un comunicado que las temporadas 1 y 3 permanecen entre sus producciones más populares, en los lugares 7 y 10, respectivamente, mientras que La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton también alcanzó el Top 10 global.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de ‘Bridgerton’?

Aquí es donde Lady Whistledown debe bajar la voz: Netflix todavía no ha anunciado la fecha de estreno de la temporada 5 de Bridgerton. Lo que sí está confirmado es que la producción de Francesca ya se encuentra en marcha en Londres.

Las temporadas han mantenido, hasta ahora, una diferencia aproximada de dos años entre entregas, por lo que 2028 es una posible ventana para la quinta temporada.

Así que habrá que esperar. Después de todo, ¿qué sería de Bridgerton sin un poco de incertidumbre, unas cuantas cartas y algo de información que todavía no llega a manos de Lady Whistledown?