¿Qué tan grave es el cáncer de pulmón del Papa León XIV? Esto se sabe de su diagnóstico

El Papa León XIV se recupera de la cirugía de cáncer de pulmón en el hospital Gemelli, en Roma.

El Papa León XIV fue operado con éxito este martes en Roma de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, por lo que se debió extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente 90 minutos.

Un adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón según lo definen diversas webs de sociedades médicas, aunque el término “cáncer” no aparece en el comunicado de la Santa Sede.

¿Qué tan grave es el diagnóstico del Papa León XIV?

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”, indica la nota de la Santa Sede, que añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

Tras la operación, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

De acuerdo con el doctor Alejandro Macías, médico internista e infectólogo, la evolución positiva de la salud del Papa León XIV dependerá de lo oportuno de la intrevención y de otros factores que explicó en sus redes sociales.

“Su pronóstico depende de la extensión y la estirpe del cáncer. Sí (y solo si) se detectó temprano, si NO es de células pequeñas, y si NO existen siembras a distancia, su probabilidad de sobrevivir más de cinco años es buena”, explicó el especialista.

Epicospado mexicano pide rezar por salud de León XIV

Tras la intervención quirúrgica del Papa León XIV, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo un llamado a los católicos a orar por la recuperación del pontífice.

En un comunicado, los obispos pidieron por su pronta recuperación y encomendaron la salud del papa a la Virgen de Guadalupe.

En tanto, fieles, religiosos y religiosas se congregaron este martes en la capilla del hospital Gemelli de Roma para rezar por la salud del Papa León XIV, mientras afronta la operación para extirparle un nódulo de un pulmón.

El rezo del Rosarío fue presidido por el cardenal y obispo vicario de Roma, Baldassare Reina.

“Queridísimos hermanos y hermanas, en esta capilla en la que cada día el silencio orante acoge las lágrimas, custodia la esperanza y alimenta la esperanza, elevemos juntos nuestra súplica para que el Señor sostenga a nuestro obispo y conforte a todos los que están aquí hospitalizados”, comenzó el purpurado.

En la oración en la capilla del hospital, retransmitida por los medios vaticanos, participaron algunos colaboradores del pontífice, religiosos y religiosas y fieles, pero también se han convocado rezos en iglesias de todo el mundo.

Con información de EFE.