León XIV tiene cáncer de pulmón: Vaticano confirma diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con cárcer pulmonar tras operación. (EFE)

La cirugía del papa León XIV confirmó que tiene cáncer de pulmón y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano este martes.

Las pruebas confirmaron un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, dijo el Vaticano en un boletín médico después de la cirugía.

Señaló que se sospechaba del diagnóstico por pruebas preoperatorias y fue confirmado durante la cirugía.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.

¿De qué operaron al papa León XIV?

El pontífice de 71 años estuvo en el quirófano durante unas 3 horas, dijo el comunicado. La cirugía en sí duró aproximadamente 90 minutos. “La cirugía fue exitosa y no hubo complicaciones”, dijo el comunicado.

León entró caminando al hospital Gemelli de Roma por la entrada principal más temprano en el día y saludó de mano a decenas de personas que le deseaban lo mejor y que se habían reunido para saludarlo.

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel poco común de transparencia sobre el primer gran problema de salud divulgado públicamente de sus 17 meses de pontificado. Reveló el descubrimiento del pequeño nódulo localizado durante su oración del mediodía del domingo y anunció que se lo extirparía.

El equipo quirúrgico que le ha intervenido ha estado dirigido por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella.

El equipo de anestesiología lo formaban el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el Giuseppe Bello.

Fuentes vaticanas indicaron que en el quirófano también estuvieron presentes el médico del papa, Luigi Carbone, y el jefe de la gendarmería vaticana.