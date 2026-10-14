‘Le introdujeron una cámara’: Así fue la cirugía del Papa León XIV para extirparle un tumor del pulmón

León XIV fue operado con una técnica mínimamente invasiva; esto sigue para el papa. (EFE)

El papa León XIV fue intervenido el pasado martes en Roma por un adenocarcinoma, uno de los subtipos de cáncer de pulmón más frecuentes, mediante la técnica Uniportal VATS, un procedimiento que permite practicar intervenciones torácicas complejas a través de una sola incisión de unos tres centímetros.

El procedimiento facilita la introducción de una cámara y del instrumental quirúrgico, reduce la agresión sobre los tejidos y puede favorecer una recuperación más rápida y con menos dolor posoperatorio.

Esta técnica fue creada en 2010 por el cirujano español Diego González Rivas, quien este miércoles se mostró “profundamente orgulloso”.

“No puedo estar más contento. Marca España en el Vaticano”, dijo el doctor en un video publicado en sus redes sociales.

La técnica permite extirpar el nódulo pulmonar del pontífice a través de una única incisión “mínimamente invasiva”, según explicó en un comunicado la Fundación Diego González Rivas.

Desde 2010, el especialista dedicó buena parte de su trayectoria a extender este procedimiento y a formar a especialistas de todo el mundo, una labor que ya llegó a 146 países.

Para este miércoles 14 de octubre, el papa León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, tras los análisis de sangre y radiografía de tórax de esta mañana, y ha iniciado la fisioterapia respiratoria, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”, reza el comunicado de los médicos.

La sombra del cáncer sobre la imagen del papa joven y deportista

En pocas horas, la Iglesia católica pasó de tener un papa joven y deportista a un pontífice al que operaron de un tumor cancerígeno y extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, un episodio que irrumpe en su todavía corto pontificado y cuyo impacto aún es una incógnita.

Si bien el equipo médico y la Santa Sede confirmaron que el adenocarcinoma pulmonar que se le detectó en una prueba fue extirpado con éxito, ahora queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para evaluar posibles tratamientos.

En cualquier caso, la sensación es que a partir de hoy el pontificado entró en una nueva fase donde, al menos a corto plazo, el foco estará muy presente en el estado de salud de León XIV, de 71 años y elegido papa en el cónclave de mayo de 2025.

Desconcierto, cautela e incertidumbre son algunos de los términos que recogen este miércoles medios de comunicación y expertos vaticanistas para describir la impresión que causó la noticia del nódulo maligno de León XIV.

La sorpresa y cierto pesar también cunden entre los fieles. En los alrededores del Gemelli, donde el papa se recupera de la intervención, Diana Mercedes Zahir, peruana residente en Roma, confesó a EFE la impresión que sintió al conocer la noticia: “me dio mucha tristeza. Lo siento en el corazón, además de que soy peruana y él ha vivido en Perú, pero lo veo muy humano con el pueblo, con la gente (...) Que tenga una recuperación rápida, le deseo todo lo mejor”.