Dan luz verde al sol: México tendrá seis nuevas plantas solares tras aprobación de la CNE

La Comisión Nacional de Energía (CNE) aprobó seis permisos de generación eléctrica fotovoltaica que permitirán concretar inversiones estimadas en 750 millones de dólares y añadir 649 megawatts (MW) de capacidad neta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mediante proyectos que comenzarán operaciones entre 2028 y 2029.

De acuerdo con el organismo regulador, las autorizaciones forman parte de la Segunda Convocatoria impulsada por la Secretaría de Energía (SENER) para atender prioritariamente solicitudes de permisos de generación e interconexión eléctrica, bajo el nuevo esquema de planeación vinculante.

Los seis proyectos contemplan una capacidad instalada conjunta de 751 MW y una generación anual estimada de mil 881 gigawatts-hora (GWh), además de incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías para fortalecer la estabilidad y confiabilidad de la red eléctrica.

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Sin embargo, las nuevas centrales no comenzarán a suministrar electricidad de manera inmediata, ya que el 37 por ciento de la capacidad neta autorizada entrará en operación durante 2028, mientras que el 63 por ciento restante lo hará hasta 2029.

Aunque la convocatoria despertó el interés de decenas de desarrolladores, únicamente seis de las 57 solicitudes presentadas consiguieron la aprobación de la autoridad energética, lo que representa una tasa de autorización de apenas 10.5 por ciento.

La CNE detalló que 31 solicitudes cumplieron con los requerimientos para obtener un permiso de generación eléctrica; sin embargo, solamente seis proyectos lograron acreditar la totalidad de los criterios establecidos en el proceso de selección.

Esto significa que 51 solicitudes, equivalentes al 89.5 por ciento del total, no obtuvieron autorización durante esta segunda convocatoria.

No obstante, el organismo aclaró que los proyectos que no fueron seleccionados todavía podrán seguir participando en el futuro.

“La participación en este proceso no limita la posibilidad de que los proyectos no aprobados en esta ocasión sean considerados en otras convocatorias, o mediante la vía convencional, conforme a los requisitos y procedimientos aplicables”, señalaron la CNE y la Secretaría de Energía (SENER) en un comunicado conjunto.

Occidente concentrará la mayor capacidad

En términos regionales, la zona Occidente concentrará la mayor parte de la nueva capacidad autorizada, con 350 MW, equivalentes al 53.9 por ciento del total.

Por su parte, la región Oriental incorporará 289 MW, mientras que la Noreste sumará únicamente 10 MW.

La autoridad explicó que la selección de los proyectos respondió a las necesidades de expansión del sistema eléctrico identificadas por la SENER, mientras que la CNE fue responsable de evaluar y resolver las solicitudes mediante su Comité Técnico.

Con estas autorizaciones, el Gobierno federal busca incrementar la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica nacional y avanzar hacia su objetivo de que las fuentes limpias representen el 38 por ciento de la generación eléctrica del país en 2030.